الفرق بين الفقراء والمساكين .. لا يعرفه الكثيرون

فقير، ولكن ليس كل فقير مسكين، ولا يوجد فرق بينهما من حيث الحاجة، واستحقاق الزكاة، وإنما يتمثل الفرق في أيهما أشد حاجة بسبب شدة فقره، وأيضًا يكون الفرق في أن الفقير يكون في الظاهر متعفف ولا يسأل الناس شيئًا، خاصة إذا كان هذا الشيء له، أما المسكين فهو يسأل الناس، ويطوف، ويتبعهم على الرغم من وجود ما يكفيه، ولهذا السبب قدم الله - تعالى- كما ذكر في الآية الكريمة المذكورة أعلاه الفقراء على المساكين، لأنهم أسوأ حالًا، وأحوج الناس.

الفرق بين الفقراء والمساكين:





اختلف العلماء في معنى تعريف كل من الفقير والمسكين ، وأقوالهم على النحو التالي:





-الفقير يكون أحسن وأفضل حالًا من المسكين، وقالوا بعكس ذلك، وهو أن المسكين يكون أحسن و أفضل حالًا من الفقير.

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- أنه ليس هنالك أي فرق بينهما من حيث المعنى، حتى وإن اختلفا في الاسم.





- وإلى هذه الأقوال يشير القرطبي في تفسيره:" اختلف علماء اللغة وأهل الفقه في الفرق بين الفقير والمسكين على تسعة أقوال، فذهب يعقوب ويونس بن حبيب إلى أن الفقير أحسن حالًا من المسكين، قالوا: الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه، والمسكين الذي لا شيء له، وقال آخرون بالعكس، فجعلوا المسكين أحسن حالًا من الفقير.

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- واحتجوا بقوله تعالى:" أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ". فأخبر أنّ لهم سفينةً من سفن البحر، وربما ساوت جملة من المال، و عضدوه بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه تعوذ من الفقر.

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- فلو كان المسكين أسوأ حالًا من الفقير لتناقض الخبران، إذ يستحيل أن يتعوذ من الفقر ثم يسأل ما هو أسوأ حالًا منه، وقد استجاب الله دعاءه وقبضه وله مال مما أفاء الله عليه، ولكن لم يكن معه تمام الكفاية، ولذلك رهن درعه.

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- وذهب إلى هذا الأصمعي وغيره، وحكاه الطحاوي عن الكوفيين، وهو أحد قولي الشافعي وأكثر أصحابه.

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- و للشافعي قول آخر: أن الفقير والمسكين سواء، لا فرق بينهما في المعنى وإن افترقا في الاسم، وهو القول الثّالث. وإلى هذا ذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك، وبه قال أبو يوسف ".





- وصفة الفقر والغنى تكون مختلفةً باختلاف البلدان، ومن زمان إلى غيره، فكفاية الفقير التي تمنعه الزّكاة تكون بحسب عرف بلده ونفقته ونفقة عياله.





ما الفرق بين الفقراء والمساكين وحكم إخراج الزكاة لهم؟





- أهل المنزل الواحد في حال كانوا فقراء أو مساكين فإنه ليس هنالك أي حرج في أن تدفع إليهم الزكاة كلهم، وليس هناك أي عبرة بوجود الأب إذا كان فقيرًا، لأن وجوده وهو فقير يكون كعدمه، وبالتالي تدفع الزكاة إليه، أو إلى زوجته، أو إلى أولاده، أو إليهم جميعًا سواءً، ولا يوجد أيّ حرج في ذلك كله.





-وإن لهم أن يدفع لهم من الزكاة ما يرفع عنهم اسم الفاقة والفقر، أما في حال دفع للأب ما يصير به غنيًّا، فإنه من غير الجائز أن تدفع الزّكاة إلى أولاده، ولا حتى إلى زوجته في هذه الحالة، وذلك لوجوب نفقتهم على الأب، وهذا بخلاف الزّوجة إن كانت غنيّةً أصلًا، أو دفع لها من الزّكاة ما يمكن أن تستغني به، فإنه لا يمنع ذلك من أن يتمّ دفع الزّكاة لزوجها حيث كان فقيرًا.





-وفي حال كان الشخص الذي يريد دفع الزكاة إلى أهل في منزل واحد هو واحد من أفراد الأسرة نفسها، فإنه لا يجوز له أن يدفع الزكاة إليهم جميعًا، ولا إلى أحد منهم، لأنه في هذه الحالة إمّا أن يكون أبًا أو أحد أولاده، وبالتالي فإنه تجب عليه نفقة باقي الأسرة المحتاجين، وكلّ من وجبت عليه نفقة شخص لا يكون جائزًا أن يدفع زكاة ماله إليه.





- ولكن هناك استثناء واحد وهو في حال إذا كان الذي يريد إخراج زكاة ماله هو الأم في الأسرة، فإنه يجوز لها أن تدفع زكاة مالها لزوجها المحتاج، وذلك لما جاء في صحيح البخاري، من أنّ زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت:" يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدقت عليهم، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم "، وإن جواز دفع زكاة المرأة إلى زوجها هو مذهب.





- لكن هناك استثناء واحد وهو في حال إذا كان الذي يريد إخراج زكاة ماله هو الأم في الأسرة، فإنه يجوز لها أن تدفع زكاة مالها لزوجها المحتاج، وذلك لما جاء في صحيح البخاري، من أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود - رضى الله عنها- قالت:" يا نبي الله إنّك أمرت اليوم بالصّدقة، وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدقت عليهم، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم "، وإن جواز دفع زكاة المرأة إلى زوجها هو مذهب الإمام الشافعي، وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد.