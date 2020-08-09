أحمد موسى يكشف تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي في المؤتمر الدولي لدعم لبنان

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الدولي لدعم لبنان.





قال أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "إن المؤتمر عُقد بهدف حشد الدعم من قبل شركاء لبنان الدوليين الرئيسيين، وتنسيق المساعدات الطارئة من المجتمع الدولي في مواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت يوم ٤ أغسطس الماضي، لمساندة الشعب اللبناني والاستجابة لاحتياجاته في هذا الصدد، سواء الطبية والغذائية وتلك المتعلقة بإعادة تأهيل البنية التحتية".





وأضاف أحمد موسى أن "جميع الدول أكدت على دعم لبنان ومساعدة الشعب وإيصال الدعم لمستحقيه حتى لا تتم سرقته مثلما يحدث في كل مرة".





وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم عبر الفيديو كونفرانس في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وبمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات”.