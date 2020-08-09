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نبيلة مكرم: إقبال كثيف من المصريين في الدول العربية بأول أيام التصويت بانتخابات الشيوخ ..فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:58 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
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محمد حليم قنديل
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك إقبالا كثيفا من المصريين في الدول العربية على التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ فى اليوم الأول.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أنه لا أحد يستطيع أن يشكك فى حب المصريين لوطنهم وبلدهم ومدي انتمائهم لوطنهم.

وتابعت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن التواصل المباشر مع المصريين فى الخارج هام جدا؛ ليشعر المواطن المصري بأن دولته إلى جانبه فى كل وقت.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن المصريين يستكملون اليوم المسيرة التى بدأوها فى تصويتهم التعديلات الدستورية عام 2019 التي كانت تتضمن إنشاء مجلس الشيوخ.

وأشارت إلى أنه نظرا للظروف التى تمر بها جميع دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا قررت اللجنة العليا للانتخابات عمل آلية جديدة للانتخاب وهي آلية البريد السريع.

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