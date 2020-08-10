مواطن يشكو من ارتفاع فاتورة المياه بشكل كبير

شكا المواطن محمد عبد السلام من سكان عمائر مدينة نصر عمارة 11 أ بالقاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ارتفاع قيمة فاتورة المياه بشكل كبير .





وقال فى رسالته : نحن اتحاد ملاك عمارة 11 أ نعانى من ارتفاع فواتير المياه مقارنة بالعمارات الأخرى كنا ندفع 2500 تقديرية وعدادات معطلة وتم رفع الفواتير لتصل إلي 4703 في الشهر والعداد معطل هذا من شهر مارس2020 ودفعنا أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو الإجمالى 18812 جنيها، وقمنا بإصلاح العداد ولم تؤخذ القراءة مباشرة، حيث قالوا لنا لازم يمر 3 أشهر وعندما أخذت قراءة العداد عن هذه الأشهر تمت تقديرية بمبلغ 11500 جنيه ونحن دفعنا اكتر من هذا المبلغ عن هذه الأشهر وطلبنا فحص العداد فجاءت شركه المياه وفكت العداد للتأكد من سلامته في ورش الأميريه لذا نرجو من المسئولين عن شركة المياه مساعدتنا في حل هذه المشكلة .





التواصل مع القارئ 01090801404

أقراء ايضا :





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



