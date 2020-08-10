هل مصر على مشارف موجة ثانية لفيروس كورونا؟.. رئيس قسم المناعة يجيب.. فيديو

قال أشرف العقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن أعداد الإصابة منخفضة عن الأعداد الشهر الماضي، وأن زيادة الأعداد من 10 إلى 15 هذا لا يعني أن هناك ارتفاع في الحالات، معقبا: نحن الآن نجني ثمار ماقامت به منظومة الصحة الناجحة في حصر وباء كورونا.



وتابع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي أم سي"، أنه يجب على الجميع الإلتزام بالإجراءات الوقائية لكي لا يحدث زيادة وارتفاع فى الأعدا مره أخرى.



وأضاف: نحن لا نستطيع أن نقول أن مصر حاليا في الموجة الثانية، وذلك لأن الأعدا لم تصل إلى الصفر وعادت في الارتفاع مره أخرى.



وأوضح أن مستشفيات العزل تغلق وتود مره أخرى للعمل بشكل متزامن مع الأعداد التي تتواجد في تلك المناطق، ولذلك عودة مستشفى النجيلة للعزل مره أخرى يوضح أن هناك مشكلة في تلك المنطقة ويجب التعامل معها.