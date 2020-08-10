بدون جراحة.. حيل تخلص الرجال من تضخم البروستاتا

أسباب عديدة ل تضخم البروستاتا عند الرجال أبرزها الشيخوخة ومستويات هرمون التستوستيرون والتغيرات في خلايا الخصيتين تؤثر على نمو الغدة.





أعراض سرطان البروستاتا





تشمل العلامات والأعراض الشائعة المرتبطة ب تضخم البروستاتا وفقا لموقع stylecraze: ضعف الجهاز البولي وإفراغ غير كامل للمثانة.



مع صعوبة وكثرة التبول وكثرة الاستيقاظ في منتصف الليل للتبول والشعور باجهاد أثناء التبول مع التنقيط المستمر للبول.



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أطعمه تحمى البروستاتا











هناك مجموعة من الأطعمة عليك التوقف عن تناولها فهى تزيد من تضخم البروستاتا مثل الأطعمة التي تحتوي على تركيز عالٍ من الزنك مثل المحار والمكسرات.





عادات تخفف أعراض البروستاتا







في حين أن التغييرات الغذائية قد تساعد بالتأكيد في تخفيف أعراض تضخم البروستاتا ، فإن إجراء بعض التعديلات على نمط حياتك قد يساعد أيضًا في منع تطور الأعراض.





ويمكن التحكم فى تضخم البروستاتا من خلال تحكم في مستويات التوتر لديك والإقلاع عن التدخين وتجنب زيادة تناول السوائل في المساء، و محاولة إفراغ المثانة تمامًا أثناء التبول.