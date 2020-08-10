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عبد الله المغازي: مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان المصري.. فيديو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:02 ص
عبد الله المغازي،
عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري
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اسراء صبري
قال عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان المصري، وهذا الاستحقاق الدستوري الذي وافق الشعب على تواجده وفقا للاستفتاء الدستوري، متابعا: أن مجلس الشيوخ هو عبارة عن مجلس حكماء ذو طبيعة استشارية لرئيس الجمهورية أو لمجلس النواب.

وتابع "المغازي" خلال حواره ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على قناة "دي أم سي"، هناك 100 عضو سيتم تعينهم من قبل رئيس الجمهورية، ولكن على شرط أن تكون نسبة السيدات المعينات في مجلس الشيوخ على الأقل 10%، وهذا مكتسب جديد للمرأة المصرية، ويحسب للقيادة المصرية.

وأشار إلى أنه بالرغم من  دور المجلس الاستشاري إلا أنه يعرض عليه القوانين المكملة للدستور وبعض مشروعات القوانين، مشددا على أن رأي مجلس الشيوخ استشاري.

ولفت إلى أن رئيس الجمهورية يستطيع الاستعانة بذوي الخبرات من كل المجالات لتعيينهم بمجلس الشيوخ، وبناء على هذا سيصبح هذا المجلس مجلس الحكماء، لافتا إلى أن المجلس سيدقق في القوانين ما سيؤدي لتلافي العيوب القانونية والدستورية لمشروعات القوانين، وسيوفر الجهد ومليارات مهدرة.

وفيما يخص موعد عودة مجلس الشيوخ، أوضح أن وجود مجلس الشيوخ تأخر، إذ أن التعديلات الدستورية تم إقرارها منذ حوالي عام ونصف، ما كان يستوجب وجوده عقب تلك التعديلات في شهر 8 العام الماضي، ولكن بسبب ظروف كورونا كان لابد من وجود مجلس الشيوخ الآن.

 مشدد على أن عقد انتخابات المجلس في هذا التوقيت نجاح للدولة ودليل على صلابة مؤسسات الدولة وحرصها على استكمال المؤسسات الدستورية،متابعا: مجلس الشيوخ سيعود علينا بكل الفوائد. 
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