عاجل
مصر تحذر إسرائيل من خطورة التصعيد وتؤكد استعدادها للتعامل مع كافة السيناريوهات.. أحمد موسى: معبر رفح المصري محدش يقدر يقرب له ولا يجي عنده| أخبار التوك شو «تعليم الإسكندرية»: تكريم المدارس الفائزة في مسابقة الأفضل بمختلف المراحل التعليمية ياسمين عبد العزيز: رشة جريئة أول عمل لي..واستمتعت بالتمثيل مع أحمد حلمي صالح جمعة بعد قرار إيقافه 6 شهور: لم تصدر مني أي إساءة أحمد غنيم: قطاع الاتصالات يمثل تجربة رائدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 282 ألف جنيه|محافظ كفر الشيخ: إحلال وتجديد خط مياه الشرب بقرية إبشان

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، باستمرار تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمراكز ومدن المحافظة، لتدعيم ورفع كفاءة منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب، بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه يُجرى حاليًا أعمال إحلال وتجديد لخط مياه الشرب بإحدى شوارع قرية إبشان بمركز بيلا لتغيير الخط القديم المتهالك بأخر جديد يتواكب مع متغيرات الحياة الحديثة، بإشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، مشيراً إلى أنه يتم تغيير خط مياه الشرب بمنطقة المشروع بقرية إيشان، بطول 500 متر وقطر 4 بوصة بتكلفة إجمالية 282 ألف جنيه، بهدف تغيير خطوط المياه الاسبستوس القديمة بخطوط جديدة بلاستيكية، حفاظاً على صحه وسلامة المواطنين.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن هذه الخطوط آمنة تماماً ولا تتعرض للكسر والضخ بها يكون أقوى ولا تتسبب فى تلويث المياه، مثمناً مجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وأدائها المتميز في تنفيذ العديد من المشروعات لتطوير ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بمركز ومدينة بيلا، والتي جري تنفيذها بمعرفتها أو استلامها من الجهاز التنفيذى التابع للهيئة القومية لمشروعات المياه والصرف الصحى بالمحافظة، بإشراف اللواء حسن عبد الغني، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

من جانبه قال رئيس مدينة بيلا، إنه جار الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بعدد من شوارع قرية إبشان، وتشمل إحلال وتجديد خط مياه الشرب قطر 4 بوصة بطول 500 متر، مؤكداً أن شركة مياه الشرب حريصة علي تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوفير كوب مياه نظيف مطابق للمعايير القياسية لجودة مياه الشرب، وتحسين ضغوط المياه في الشبكات والتغلب على ضعف المياه، لضمان وصولها إلى الأدوار العليا.

الجهاز التنفيذى الأسبستوس الشرب والصرف الصحى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين تجديد خط مياه تطوير ورفع كفاءة تجديد شبكات جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي رئيس مدينة بيلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق خالد الغندور على فوز الأهلي أمام الاتحاد برباعية

لمدة 74 يوماً| تغيير جديد في جداول تخفيف أحمال الكهرباء.. والحكومة تزف بشرى سارة

بيان عاجل.. الكهرباء: تعديل جدول تخفيف الأحمال من الغد.. اعرف المواعيد الجديدة

تعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم.. اعرف المواعيد الجديدة

عمرو الدردير يعلق على فوز الأهلي أمام الاتحاد السكندري برباعية

أسعار الحديد الآن في مصر بعد فتح التصالح على مخالفات البناء

توضيح مهم من الحكومة عن إعلان تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء

صدمة لكولر | الأهلي يفتقد نجم الفريق أمام بلدية المحلة في الدوري

موضوعات متعلقة

«تعليم كفر الشيخ» الأول بنات والثاني بنين على مستوى الجمهورية في الملتقى الفكري

كفر الشيخ تبدأ تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل

إزالة 164 إعلاناً مخالفاً خلال حملة مكبرة في كفر الشيخ

احتفالاً بـ شم النسيم.. إقبال كبير على حديقة صنعاء في كفر الشيخ|صور

طبيعة خلابة.. إقبال كبير على مصيف بلطيم لقضاء إجازة شم النسيم| صور

تنزه بالحدائق ورحلات نيلية.. كيف قضى مواطنو كفر الشيخ إجازة شم النسيم؟|صور

توريد 133 ألفًا و723 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

شم النسيم.. إقبال على حديقة الأسرة والمتنزهات النيلية بدسوق في كفر الشيخ|صور

ترشيحاتنا

إعلامي يثير الجدل بعد فوز الأهلي: الباطل ينتصر

إدارة بايدن قد تتخلف عن تقديم تقرير انتهاك إسرائيل للقانون الدولي بغزة..تفاصيل

ينافس سامسونج وأبل بقوة.. عملاق وان بلس الجديد يقلب الموازين

مصدر رفيع المستوى: استكمال المفاوضات بين كافة الأطراف بالقاهرة غدًا

بعد احتلال معبر رفح الفلسطيني.. السعودية والأردن تطالبان بوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي

إغلاق المعبر سيفاقم الأزمة|ملك الأردن يطالب من واشنطن بمنع اجتياح إسرائيل لرفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. زوجة ابن ماجد المصري تثير الجدل

اصطدمت بسيارة وضربته..  تصرف متهوّر من سيدة تجاه لص سرق حقيبتها بـ«فلوريدا»|شاهد

أول سيارة من البلاستيك.. تتحدى الكهربائية والبنزين

بالحمالات.. حلا شيحة تثير الجدل بإطلالة لافتة

فيديو

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ