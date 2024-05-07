مصرع عامل سقط من أعلى سقالة في الدور العاشر بأحد مراكز الدقهلية

لقى عامل مصرعه إثر سقوطه من الدور العاشر من برج تحت الإنشاء بشارع التأمين الصحى بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية وتن نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أجا .



وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة اجا بمصرع عامل اثر سقوطه من سقاله اعلى برج الباشا بشارع التأمين الصحى بالمدينة .



انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع سمير سلامة سيد على ٤٠ عاما .

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أجا على ذمة تصرفات النيابة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.