مانشستر يونايتد يخشى مفاجآت كوبنهاجن في الدوري الأوروبي.. الليلة

يلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع كوبنهاجن الدنماركي، اليوم، الإثنين، في تمام التاسعة مساءً، بملعب "راين إنرجي ستاديون"، في

فعاليات دور الثمانية من الدوري الأوروبي.





وتقام البطولة في 4 ملاعب بغرب ألمانيا، بسبب جائحة كورونا، حيث تلعب مباريات ربع النهائي، والمربع الذهبي من مباراة واحدة بدلًا من مباراتين، وتقام المباراة النهائية في كولونيا يوم 21 أغسطس الجاري.





ويخشى مان يونايتد بطل نسخة 2017، مفاجآت كوبنهاجن الدنماركي، حيث يأمل الشياطين الحُمر في تكرار نجاحه في بطولة الدوري الأوروبي.



