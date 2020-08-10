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رياضة

مانشستر يونايتد يخشى مفاجآت كوبنهاجن في الدوري الأوروبي.. الليلة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:47 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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إسراء أشرف
يلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع كوبنهاجن الدنماركي، اليوم، الإثنين، في تمام التاسعة مساءً، بملعب "راين إنرجي ستاديون"، في فعاليات دور الثمانية من الدوري الأوروبي.

وتقام البطولة في 4 ملاعب بغرب ألمانيا،  بسبب جائحة كورونا، حيث تلعب مباريات ربع النهائي، والمربع الذهبي من مباراة واحدة بدلًا من مباراتين، وتقام المباراة النهائية في كولونيا يوم 21 أغسطس الجاري.

ويخشى مان يونايتد بطل نسخة 2017، مفاجآت كوبنهاجن الدنماركي، حيث يأمل الشياطين الحُمر في تكرار نجاحه في بطولة الدوري الأوروبي.

ويفتقد مانشستر في المباراة، لجهود مدافعه لوك شاو، بينما استعاد المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير خدمات لاعبه فيكتور ليندولف.
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