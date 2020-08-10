للطفل والأم .. 12 فائدة صحية للرضاعة الطبيعية .. ورقم 10 أبرزها

أكدت وزارة الصحة والسكان ، على ضرورة الاهتمام بـ الرضاعة الطبيعية من أول يوم ولادة حتي يصل سن المولود إلى 6 أشهر على الأقل، كما أفادت تقارير منظمة الصحة العالمية بأن الرضاعة الطبيعية تقى من مخاطر فيروس كورونا المستجد ، وتزيد مناعة الطفل، وتنقل الأجسام المضادة من الأم للطفل. الاهتمام





ولا تقتصر فوائد الرضاعة الطبيعية على حماية الطفل من فيروس كورونا فقط بينما هناك الكثير من الفوائد الصحية التى تجعلك تحرصى على رضاعة طفلك من الميلاد و حتى ستة أشهر.





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وفى هذا السياق كشف الدكتور محسن النادي، استشاري الطب البديل، عن فوائد الرضاعة الطبيعية، و التي تتمثل في :

1-تقلل من اصابة الأم بسرطان الثدي والمبيض والرحم

2-وقاية الأم من الإصابة بهشاشة العظام

3-النمو المثالي جسميا وذهنيا ومناعيا للطفل

4-تنظيم عملية الأنجاب، لأن الرضاعة الطبيعية تعمل على تأخير التبويض.

5-تحد من الشعور بالقلق و التوتر و الخو ف

6-تساعد فى معظم الأحيان على فقدان الوزن و التخلص من الوزن الزائد المكتسب خلال فترة الحمل

7-تحمي الطفل من متلازمة موت الرضيع الفجائي

8-تقلل من خطر إصابة الطفل بـ الصفراء

9-تعمل على تنظيف أمعاء الرضيع

10-تساهم فى زيادة نسبة ذكاء و نمو الطفل بشكل طبيعي

11- تمد الطفل بالعناصر الغذائية والفيتامينات التى يحتاجها

12-أمراض الحساسية تقل بنسبة كبيرة مع الرضاعة الطبيعية