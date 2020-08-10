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أخبار العالم

النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان تتقدم باستقالتها من مجلس النواب

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:08 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، بتقديم النائبة بولا يعقوبيان استقالتها الخطية رسميا من مجلس النواب اللبناني.

ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، دعت يعقوبيان جميع أعضاء البرلمان للاستقالة، كما حثت أيضا جميع أعضاء الحكومة على ترك مناصبهم بالحكومة اللبنانية، عل خلفية انفجار مرفأ بيروت المدوي.

وكان عضو مجلس النواب اللبناني، هنري حلو، قد تقدم باستقالته  اليوم الاثنين.

وقال حلو أمس الأحد إنه سيقدم استقالته رسميًا من المجلس، على خلفية تصاعد موجة الغضب الشعبي إثر تقصير الحكومة في محاسبة المتورطين في انفجار مرفأ بيروت. 

واندلعت أمس الأحد، عدة حرائق صغيرة في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، إثر تجدد الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن.

يأتي ذلك أيضًا وسط اتهامات عديدة للحكومة برئاسة حسان دياب، بالتقصير في محاسبة المتورطين في الانفجار الذي شهدته العاصمة الثلاثاء الماضي في مرفأ بيروت، وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف. 

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن عدد من الوزراء اللبنانيين مصرون على تقديم استقالاتهم من حكومة حسان دياب وسط محاولات من أطراف سياسية لاقناعهم بالعدول عن القرار
النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان تتقدم باستقالتها من مجلس النواب
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