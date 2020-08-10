المصريون في الخارج يواصلون التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.. فيديو

قال السفير محمد غنيم، سفير مصر فى سلطنة عمان، إن الأمور تسير بطريقة سهلة ومنتظمة في انتخاب المصريين بالخارج التصويت للانتخابات





وأضاف السفير محمد غنيم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج الآن، المذاع على فضائية إكستنرا نيوز ، أن عملية التصويت مقتصرة على البريد فقط، وممنوع تواجد المواطنين أمام مقر السفارة على الإطلاق.





وأشار سفير مصر فى سلطنة عمان، إلى أنه خلال يوم أمس استقبلنا مجموعة من التفاصيل للتعرف على كيفية الدخول إلى مكاتب البريد ووضع الأوراق فى المظروف وغيرها.



