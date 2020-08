شاهد .. حقيقة سقوط نيزك في العاصمة اليمنية

تداول رواد التواصل الإجتماعي في اليمن، مقطع فيديو ظهر فيه نور غريب يشق السحاب في السماء و يقترب من الأرض ، و أشاع البعض أنه نيزك سقط في اليمن .

المقطع عبارة عن ثزان يظهر خلالها ضوء قوي جدا من السماء ، و تداوله بعض الرواد في اليمن و علقوا عليه " شاهد سقوط نيزك من السماء في صنعاء" .

وتتبعت وكالة فرانس برس ، مصدر مقطع الفيديو ، وجدت أن اصل المقطع في الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتصويره مغنية تدعى " آمبر كوفمان" عبر حسابها على على تويتر منذ أسبوعين تقريبا .

ويظهر في المقطع أصوات بالإنجليزية تقول " يا إلهي إنه نيزك ، السماء شكلها مخيف " .

جدير بالذكر أن ناشر المقطع تعمد إخفاء الصوت الاجنبي و إخفاؤه من المقطع ، ليبدو مبهما و يثير ضجة أكبر على وسائل التواصل الإجتماعي .

يذكر ان الجمعية الأمريكية للنيازك نشرت مؤخرا أنها تلقت أكثر من 50 بلاغا من المواطنين يفيد بوجود نيازك متفجرة في ولايتي كولورادو و نيو ميكسيكو.

Guys, we just saw one of the craziest things we have ever seen in our lives and I managed to capture some of it. A meteor for the ages! pic.twitter.com/kPIchIPREV