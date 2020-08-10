AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد .. حقيقة سقوط نيزك في العاصمة اليمنية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:12 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
تداول رواد  التواصل الإجتماعي في اليمن، مقطع فيديو ظهر فيه نور غريب يشق السحاب في السماء و يقترب من الأرض ، و أشاع البعض أنه نيزك سقط في اليمن . 

المقطع عبارة عن ثزان يظهر خلالها ضوء قوي جدا من السماء ، و تداوله بعض الرواد في اليمن و علقوا عليه " شاهد سقوط نيزك من السماء في صنعاء"  . 

وتتبعت وكالة فرانس برس ، مصدر مقطع الفيديو ، وجدت أن اصل المقطع في الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتصويره مغنية تدعى " آمبر كوفمان" عبر حسابها على على تويتر منذ أسبوعين تقريبا .

ويظهر في المقطع أصوات بالإنجليزية تقول " يا إلهي إنه نيزك ، السماء شكلها مخيف " . 


جدير بالذكر أن ناشر المقطع تعمد إخفاء الصوت الاجنبي و إخفاؤه من المقطع ، ليبدو مبهما و يثير ضجة أكبر على وسائل التواصل الإجتماعي . 

يذكر ان الجمعية الأمريكية للنيازك نشرت مؤخرا أنها تلقت أكثر من 50 بلاغا من المواطنين يفيد بوجود نيازك متفجرة في ولايتي كولورادو و نيو ميكسيكو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. لحظة سقوط طفل داخل بيارة صرف صحي بسبب طائرة ورقية

بسبب طائرة ورقية.. حى ثان الزقازيق يتخذ إجراءات عاجلة عقب سقوط طفل الشرقية ببيارة صرف

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يعلن أسباب تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود

حكاية 48 ساعة في فيلا الخطيب..جنايني استعان بقريبيه ودفنوا المسروقات بجوار كارافان في الصحراء

لماذا جاء قوله تعالى «حُرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» بصيغة المبني للمجهول؟

72 ساعة بحث.. القصة كاملة لسرقة منزل محمود الخطيب

اتحاد الكرة يكرم عبد الله السعيد اليوم بمناسبة أهدافه المائة

محمد مصيلحي لـ صدى البلد: أواجه الزمالك بدون 11 لاعبا.. ويجب إلغاء الدوري فورا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة و متنوعة .. 15 صورة تكشف عن إطلالات كايلي جينر في عيد ميلادها

رينو تعلن عروضا جديدة على سياراتها في مصر .. صور

بملابس عصرية .. هنادي مهنى تتألق فى أحدث ظهور