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فن

بعد إقلاعه عن التدخين.. حسني شتا: قد إيه الواحد كان غبي في تدمير صحته

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:44 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
علق الفنان حسني شتا عن تجربته في الإقلاع عن التدخين حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام ".

الحمد لله قدرت أتخلص من أسوأ حاجة في حياتي.. كنت الأول بعد الأيام وأشوف بقالي قد ايه مبطل سجاير، لكن الحمد لله دلوقتي نسيتها أصلا ومش بفكر فيها، ولما بشوف صوري وأنا بشرب سجاير بفتكر، قد إيه الواحد كان غبي إنه مصر علي تدمير صحته".


تابع: "ربنا يكرم أي حد بيشربها إنه يبطلها ويتخلص منها والموضوع سهل جدا، شوية إرادة وإصرار ولو بتحب حد بجد أوعي تمل انك تنصحه إنه يبطلها، وخلي بالك اللي يعزم عليك بحاجه تضرك أكيد مابيحبكش.. واه طول عمري بلعب رياضة بس من غير السجاير أفضل مليون مرة.. الصحة نعمة من عند ربنا حافظوا عليها دي أهم حاجة في الدنيا".

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