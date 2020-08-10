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أخبار العالم

وزير الخارجية السوداني يتحفظ على بيان أمريكا بشأن تحذير رعاياها

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:45 م
وزير الخارجية السوداني
وزير الخارجية السوداني والقائم بأعمال السفارة الأمريكية
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شيماء مصطفى
أعربت السودان، اليوم الاثنين، عن تحفظها بشأن بيان السفارة الأمريكية الخاص بالتحذيرات الأمنية لرعاياها المتواجدين بالبلاد.

ووفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، أبدى وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، تحفظه على بيان السفارة الأمريكية بالخرطوم حول التحذيرات الأمنية لرعاياها بالخرطوم.

جاء ذلك خلال لقائه براين شوكان، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم، مشيرا إلى التحول الذى حدث فى البلاد، والمتمثل فى الاستقرار واستتباب الأمن فيها.

كما قدم الوزير السوداني شرحا حول سير المفاوضات وموقف السودان حول سد النهضة.

من جانبه، عبر القائم بالأعمال الأمريكي عن موقف بلاده الداعم للحكومة الانتقالية ودعم التحول فى السودان، معربا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون بين البلدين.

جدير بالذكر، أن السودان أعلن مقاطعته لـ مفاوضات سد النهضة، المقرر عقدها، الاثنين؛ مبديا اعتراضه بسبب عدم التزام إثيوبيا بالأجندة المتفق عليها.
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