ربنا يصبر أهلك.. رانيا يوسف تنعي مصطفى حفناوي

كتبت رانيا عبر حسابها على Twitter: "‏إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة مصطفى حفناوي ربنا يصبر أهلك ووالدتك، ادعوله بالرحمة والمغفرة".









من ناحية أخرى أعلن البلوجر الشهير محمود عبد المؤمن وفاة البلوجر مصطفى حفناوي بعد صراع مع المرض استمر لمدة أسبوع.







وكتب محمود عبد المؤمن عبر صفحته الشخصية: "مصطفي حفناوي في ذمة الله .. ادعوله".







تصدر اليوتيوبر مصطفى حفناوى تريند جوجل، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية خطيرة دخل على إثرها المستشفى، حيث أصيب بجلطة في المخ دخل على إثرها في غيبوبة وكان صديقه على غزلان، كشف أن الجلطة أدت لضمور في الجانب الأيسر من المخ، مشيرا لوجود اشتباه في شلل نصفي.



حرصت الفنانة رانيا يوسف على نعي مصطفى حفناوي، الذي توفي قبل قليل، إثر إصابته بجلطة في المخ.