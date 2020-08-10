بعد وفاته.. معلومات عن اليوتيوبر مصطفى الحفناوي وقصة تشخيصه بالخطأ

أعلن المدون محمود عبد المنعم وفاة اليوتيوبر المصري مصطفى الحفناوي، متأثرًا بتعرضه بجلطة في المخ أدت إلى وفاته بعد فقدان النطق لأيام.





وكتب عبد المنعم عبر حسابه بموقع فيسبوك "مصطفى الحفناوي في ذمة الله.. ادعو له بالرحمة".





وأثارت إصابة الحفناوي بجلطة في المخ جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، وتعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحفناوي البالغ من العمر 25 عامًا، كما تعاطف معه مشاهير، أبرزهم الفنان تامر حسني الذي زار الحفناوي في المستشفى.





وفيما يلي أهم المعلومات عن مصطفى الحفناوي:





الحفناوي من مواليد 1995 ويبلغ من العمر 25 عاما.





- يحظى بشهرة واسعة عبر موقع التواصل الاجتماعي.





- دخل المستشفى عقب شعوره بألم في المعدة وكتفه الأيمن.





- تم تشخيصه عن طريق الخطأ بإصابته بالتهاب القولون.





- بعد 6 ساعات في المستشفى أصيب بجلطة في المخ أدت إلى ضمور تام في الجزء الأيسر.





- دخل في غيبوبة كاملة بعد تعرضه للإصابة.





- تعاطف معه عدد من الفنانين أبرزهم تامر حسني وحمدي الميرغني وإيمان العاصي ورانيا يوسف.





- قناته على يوتيوب بها أكثر من 100 ألف متابع.





- اشتهر بتقديم فيديوهات كوميدية عبر منصة يوتيوب.





- كما اشتهر أيضا بالدعاية لمنتجات الشركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





- في 2017 نشر الحفناوي مقطع فيديو على يوتيوب لاحتفال الفنان تامر حسني بعيد ميلاده.





- توفي اليوم الإثنين متأثرا بإصابته بجلطة في المخ.