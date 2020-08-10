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برلمان

قبل انطلاق العرس الانتخابي.. تعرف على تقسيم دوائر مجلس الشيوخ (فردي- قائمة)

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:25 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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عبد الرحمن سرحان
ينطلق، غدًا، الثلاثاء، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، ويستمر على مدار يومين، حيث ينتهي بعد غدٍ الأربعاء. فيما تجرى الإعادة يومي 8 و9 سبتمبر المقبل.


وفيما يلي يستعرض صدى البلد أبرز المعلومات حول انتخابات مجلس الشيوخ، سواء بنظام القائمة أو الفردي.


- عدد أعضاء المجلس (٣٠٠ عضو) يتم انتخاب (١٠٠عضو) بنظام الانتخاب الفردي، و(١٠٠ عضو) بنظام القوائم المغلقة.

 
- نظام القائمة
يتم تقسيم الجمهورية إلى (4 دوائر)
- تضم الدائرة الأولى (قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، 6 محافظات (القاهرة- القليوبية- الدقهلية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ).
- عدد مقاعدها 35 مقعدا

 
- تضم الدائرة الثانية (قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد)،  11 محافظة  (الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- الوادي الجديد- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- البحر الأحمر).
 - عدد مقاعدها 35 مقعدا


- تضم الدائرة الثالثة ( قطاع شرق الدلتا) 7 محافظات (الشرقية- دمياط- بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- شمال سيناء- جنوب سيناء).
- عدد المقاعد  15 مقعدا


- تضم الدائرة الرابعة غرب 3  محافظات (الإسكندرية- البحيرة- مرسى مطروح).
- عدد المقاعد 15 مقعدا


المرشحون: (القائمة الوطنية من أجل مصر)
تضم : 11 حزبا وهي: (حزب مستقبل وطن ،حزب الشعب الجمهوري، حزب الوفد ، حزب الحركة الوطنية المصرية ، حزب حماة الوطن  ، حزب مصر الحديثة ، حزب المصري الديمقراطي الإجتماعي ، حزب الإصلاح والتنمية ، و حزب المؤتمر ، حزب التجمع، وحزب الحرية المصري ، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين).


الفردي|

دائرة محافظة القاهرة : عدد المقاعد 10
 
- دائرة محافظة القليوبية : عدد المقاعد 6
 
- دائرة محافظة الدقهلية : عدد المقاعد 6
 
- دائرة محافظة المنوفية : عدد المقاعد 4
 
- دائرة محافظة الغربية : عدد المقاعد 5
 
- دائرة محافظة كفر الشيخ : عدد المقاعد 3
 
- دائرة محافظة الجيزة : عدد المقاعد 8
 
- دائرة محافظة الفيوم : عدد المقاعد 3
 
-  دائرة محافظة بني سويف : عدد المقاعد 3
 
- دائرة محافظة المنيا : عدد المقاعد 5
 
- دائرة محافظة أسيوط : عدد المقاعد 4
 
- دائرة محافظة الوادي الجديد : عدد المقاعد 1
 
- دائرة محافظة سوهاج : عدد المقاعد 5
 
- دائرة محافظة قنا : عدد المقاعد 3
 
- دائرة محافظة الأقصر : عدد المقاعد 2
 
- دائرة محافظة أسوان : عدد المقاعد 2
 
- دائرة محافظة البحر الأحمر : عدد المقاعد 1
 
- دائرة محافظة الشرقية : عدد المقاعد 7
 
- دائرة محافظة دمياط : عدد المقاعد 2
 
- دائرة محافظة بورسعيد : عدد المقاعد 1
 
- دائرة محافظة الإسماعلية : عدد المقاعد 1
 
- دائرة محافظة السويس : عدد المقاعد 1
 
- دائرة محافظة شمال سيناء : عدد المقاعد 1
 
- دائرة محافظة جنوب سيناء : عدد المقاعد 1
 
- دائرة محافظة الاسكندرية : عدد المقاعد 7
 
- دائرة محافظة البحيرة : عدد المقاعد 7
 
- دائرة محافظة مطروح : عدد المقاعد 1
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