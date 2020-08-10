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أخبار العالم

الإمارات تمدد حاملي التأشيرات المنتهية شهرا مع الإعفاء من الغرامات

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:37 م
الامارات العربية
الامارات العربية المتحدة
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مـيـس رضـا

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية  الرسمية "وام"، بأن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أصدرت  قرارًا يمنح بموجبه حاملي أذونات وتأشيرات الدخول المنتهية للمتواجدين داخل الدولة مهلةً إضافية، اعتبارًا من تاريخ 11/8/2020 ولمدة شهر بهدف تمكينهم من المغادرة مع الإعفاء من كافة الغرامات المترتبة خلال هذه الفترة.


وبحسب ما ذكرت "وام"، إن ذلك ضمن المبادرات الوطنية التي تطلقها دولة الإمارات، وتنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء والتزامًا من الهيئة بتنفيذ القرارات في شأن أنظمة وقوانين دخول وإقامة الأجانب ، ودعت الهيئة كافة حاملي أذونات الدخول المنتهية بالعمل على تسوية أوضاعهم عبر المغادرة ضمن المهلة المقررة للترحيب بهم مجددًا لزيارة الدولة.

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