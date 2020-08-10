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والد طالب الثانوية المتوفى: ابني كان يتقي الله في كافة أفعاله.. وأناشد الجميع الدعاء له

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:33 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال المهندس محمد أحمد مبروك، شقيق طالب الثانوية العامة بمجموع 99% فى حادث سير بكفر الشيخ، إن شقيقه "خالد"، كان طيب القلب يراعى الله فى كافة تصرفاته وأفعاله، وتابع:" كان من أطيب الناس اللى ممكن تقابلها فى حياتك ..وكان مصاحب كل أهالي كفر الشيخ".


وأضاف " مبروك" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن شقيقه كان حسن السمعة وطيب القلب، ومن الشخصيات المخلصة التى تساعد الآخرين.


وأضاف والد الطالب المتوفى ، "الحاج أحمد مبروك"، أنه احتسب ابنه "خالد"، عند الله سبحانه وتعالى، وطلب من الجميع أن يدعوا له وأن يجعله من الشهداء، مشددًا على أنه كان يتقى الله فى كل شيء وتابع:"أنا استودعته عند الله وأنا صابر ومحتسب وإن شاء الله ربنا يسكنه فسيح جناته".

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