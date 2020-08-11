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رياضة

رد فعل غريب من أمير مرتضى بعد سقوط الزمالك في فخ التعادل أمام الاتحاد

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:04 ص
امير مرتضي
امير مرتضي
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القسم الرياضي
غادر أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، ملعب برج العرب غاضبا، عقب تعادل الأبيض أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في الدقائق الأخيرة.

وانصرف أمير مرتضى في حالة شديدة من الغضب، بعد ظهور اللاعبين بحالة استهتار كبيرة، ورفض الدخول إلى غرفة الملاعب، وتوجه إلى سيارته مباشرة.

ونجح الاتحاد السكندري، في التعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي انتهت بينهما منذ قليل، في الجولة الـ18 من مسابقة الدوري العام على استاد برج العرب، في الوقت القاتل.

وسقط الزمالك فى فخ التعادل امام الاتحاد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب برج العرب ضمن الجولة الـ18 ضمن منافسات الدوري.

افتتح الزمالك التهديف فى الدقيقة 45 عن طريق فرجاني ساسي من تسديدة قويه داخل منطقه الجزاء سكنت شباك عماد السيد .

وادرك احمد راشد هدف التعادل فى الدقيقة 93 من متابعه جيده داخل منطقة الجزاء 

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رد فعل غريب من أمير مرتضى بعد سقوط الزمالك في فخ التعادل أمام الاتحاد

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