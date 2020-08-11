المضادات الأرضية في قاعدة حميميم السورية تسقط طائرة مسيرة بريف اللاذقية

أسقطت المضادات الأرضية في قاعدة حميميم العسكرية غربي سوريا، طائرة مسيّرة في ريف اللاذقية.





وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية للأنباء، أن الدفاعات الأرضية في قاعدة حميميم، تصدت لطائرة مسيرة في أجواء مدينة جبلة، ما أدى إلى إسقاطها في الأراضي الزراعية التابعة لقرية العسالة ، على أطراف المدينة.





وأفادت الوكالة ، بأنه لم تقع أية خسائر في مكان سقوط الطائرة المسيرة.



