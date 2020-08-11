4 منتجات جديدة لـ ريلمى العالمية.. تعرف عليها

أعلنت شركة realme الصينية العلامة التُجارية الأسرع نموا في العالم في مجال تصنيع تكنولوجيا الهواتف الذكية، عن الطرح الرسمي لأربعة من أحدث منتجاتها الإلكترونية الأكثر تقدما، دفعة واحدة في السوق المصري، وذلك وسط أجواء احتفالية مبهرة، ضمت لقطات من المرصد الفلكي بالقطامية، بحضور الدكتور محمد صادق الباحث بالمركز القومي للبحوث قسم الفلك والجيوفيزياء، وتابعها الكترونيا آلاف من مستخدمي منتجات realme، بالإضافة إلى نخبة متميزة من الصحفيين والإعلاميين وخبراء الهواتف الذكية في مصر– التزاما بالإجراءات الوقائية للحد من تداعيات انتشار فيروسCovid -19)).

وأزاحت realme النقاب خلال الاحتفالية عن منتجاتها الأربعة، وهي الهاتف الذكيrealme X3 SuperZoom الذي تقتحم به realme فئة الـ "Flagship" وهاتفها الذكي realme C11 الذي يعد الاختيار الأفضل فى الفئة الاقتصادية. وأحدث إصداراتها من realme Band ذات المواصفات الرياضية المتقدمة حيث تحتوى على 9 اوضاع رياضية مختلفة بالإضافة للإصدار الأحدث من السماعة الذكية Buds air neo ،التي توفر متعة الاستماع لكافة المقاطع الصوتية باستخدام أحدث التقنيات الحصرية.

realme X3 SuperZoom الإيقونة الثورية الجديدة

يعد realme X3 SuperZoom الجديد أيقونة ثورية في عالم الهواتف الذكية فهو من فئة الـ "Flagship"دعمته realmeبمجموعة غير مسبوقة من المواصفات القياسية ليصبح ودون منافس افضل هاتف ذكي فى هذه الفئة بسعر أقل من 10,000 جنيه.

المعالج الاقوى

أما من حيث الاداء فياتي realme X3 SuperZoom بواحد من أفضل المعالجات في العالم وهو +Snapdragon 855 Qualcomm سابع النواة الحائز على أعلى معايير من منصة Antutu Benchmark (510،000+) بقوة 2.96 جيجا هرتز ومعالج رسوميات Adreno 640، مما يوفر أداءً فائق القوة ويتيح لعشاق الألعاب والتطبيقات الثقيلة، مع واجهه مستخدم realme UI المميزة والمبنية على اندرويد 10.

كما يأتي realme X3 SuperZoom بمساحة تخزين 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، مع بطارية 4200 مللي امبير تدعم الشحن السريع " فلاش" بقوة 30 وات عن طريق منفذ USB Type C يستطيع شحن الهاتف بنسبة 100٪ خلال 55 دقيقة.

وقد عززت realme الهاتف بأحدث أنظمة التبريد المتقدمة (سائل وبالبخار) فى انابيب نحاسية قياس8ملليمتر تضمن تغطية فعالة لأي مصدر من مصادر الحرارة الداخلية، وذلك للحفاظ على عنصري السرعة والكفاءة سواء خلال عمليات التشغيل أو الشحن السريع

شاشة عملاقة فائقة الوضوح ومعدل تحديث 120 هيرتز

يأتي realme X3 SuperZoomبشاشة عملاقة قياس 6.6 بوصة FHD+ بدقة 1080×2400 بيكسل فائقة الوضوح، مع معدل تحديث غير مسبوق في هذه الفئة السعرية 120 هيرتز يقدم تجربة بصرية سلسة وممتعة مع كل تمريره على الشاشة دون الشعور بأي بطء أو"تقطيع" في الصور

. 6 كاميرات فائقة الوضوح مع تقريب سوبر زوم حتى 60x

دعمت realme هاتفها الايقونى بـ 6 كاميرات 2 فى الإمام و4 في الخلف، فأما الكاميرات الامامية فتأتي الأولى بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.5 بمستشعر سوني IMX616 والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، تدعمان تصوير فيديوهات بجودة 1080 P / 4K فائق الجودة مع خاصية منع الاهتزاز أثناء التصوير.

اما الكاميرات الخلفية فتاتي الأساسية بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر سامسونج GW1 والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/3.4 وهي مخصصة لعمل الـ Zoom الذي يصل

الى 60 X وقد عززت realme خاصية الزوم فى هذا الهاتف بتكنولوجيا متقدمة جدا حيث تقوم العدسة بالتقريب الفعلي حتى5X دون فقدان لأي تفاصيل في الصورة حيث تتحرك العدسة داخل الهاتف صعودا وهبوطا مثل الكاميرات الاحترافية، بينما يقوم السوفت وير بالتقريب لـ 55x المتبقية، ودعمت realme الهاتف بوضع النجوم أو Starry mood لعشاق تصوير النجوم ليلا وهو نظام يعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التى تعمل على تعزيز سطوع النجوم في السماء، مما يجعل من التصوير الليلي متعة وتجربة غير مسبوقة.أما الكاميرا الثالثة بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.3 Ultra Wide للتصوير العريض، والكاميرا الأخيرة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل ، وتدعم الكاميرات الاربعة خاصية التثبيت البصري عند التصوير لمنع الاهتزاز، كما تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة P 1080 فائق الجودة / 4K

Dolby Atmos وثلاث طبقات حماية ضد الماء

وعلى مستوى الصوت والامان.. فقد دعمت realme الهاتف بسماعة خطية فائقة Dolby Atmos فائق الوضوح والتفاصيل لتقليل الضوضاء، كما دعمت الهاتف بثلاث طبقات مقاومة للماء من الداخل والخارج بالإضافة لبصمة إصبع جانبية مدمجة في زر الطاقة فائقة السرعة تفتح الهاتف فى 0.3 ثانية، وخاصية ـFace Unlock

التصميم والألوان

يمتلك realme X3 SuperZoom تصميما فريدا وجذابا مستوحى من القطب الشمالي، وهو مصنوع من الزجاج ثلاثي الأبعاد المقاوم للصدمات، ومدعم بإطار من الالومينيوم، وطبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الخامس ويأتي بلونين الأبيض والأزرق

realme C11 الافضل للشباب .. بفضل تصميمه الحديث وبطاريته الضخمة والأكثر أناقة

بعد وصول realme إلى 13 مليون مستخدم لأجهزة C-Series. واستمرارا لاستراتيجيتها الهادفة إلى تقديم منتجات ذات مواصفات تكنولوجية فائقة وبأسعار تنافسية خاصة للشباب المهتمين بالأداء القوى والتصميم الهندسي العصري، أطلقت realme هاتفها الجديد realme C11، والذي يعد الأفضل للشباب فى الفئة الاقتصادية بفضل تصميمه الحديث وبطاريته الضخمة والأكثر أناقة، والتي تمنح المستخدمين 12.1 ساعة من ممارسة الألعاب المتواصلة بدون توقف، وكذلك 21.6 ساعة مشاهدة مقاطع الفيديو بدون توقف، مما دفعه للحصول على لقب "ملك البطاريات Battery King" حيث يأتي بتصميم عصري بخطوط شبابية انيقة وجذابة، وبطارية عملاقة سعة 5000 مللي امبير، قادرة على الاستمرار لمدة 40 يومًا في وضع الاستعداد.

ويأتي realme C11 بنسختين الأولى بذاكرة عشوائية2GB RAM وسعة تخزين 32GB بسعر 1,099 جنيه مصري والثانية بذاكرة عشوائيه3GB RAM وسعة تخزين 32GB يأتي بسعر 2,190 جنيه مصري مع شاشة قياس 6.5 بوصة ،بدقة HD+، فائقة الوضوح، ومعالج MediaTekHelio G35 ثماني النواة بقوة 2.3 جيجا هرتز، مما يجعله أحد أسرع الأجهزة في فئته مع واجهة مستخدم realmeUI المبني على أند رويد 10.

ويأتي هاتفrealme C11 بكاميرا امامية 5 ميجا بيكسل على هيئة قطرة ماء في أعلى منتصف الشاشة لإجراء مكالمات الفيديو وصور السيلفي. وكاميرا أساسية تعتمد على مستشعر صورة بدقة 13 ميجابكسل بقدرة زوم4X وفتحة عدسة كبيرة f / 2.2 تؤمن إضاءة كافية لضمان التقاط صورا أكثر وضوحًا وإشراقًا، مع خاصية الـ PDAF التي تجعل من التركيز في التقاط الصور أكثر سرعة ودقة.

realme Band الذكية

وكشفتrealme خلال الاحتفالية عن احدث ما توصلت إليه في مجال استخدامات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في أحدث إصدارتها من الباند والسماعات الذكية،حيث أعلنت عن إطلاق " realme Band" ذات التصميم الفريد مع 3 خيارات من الألوان الأنيقة، الأسود والأصفر والأخضر، وشاشة ملونة كبيرة مقاس 2.4 سم (0.96 بوصة)، مقاومة للمياه والأتربة، والتي تضم حزمة من التطبيقات الرياضية والطبية والترفيهية المبتكرة منها رصد واقعي لمعدل ضربات القلب،وجودة النوم وفترات الخمول، وتنبيه المستخدم بضرورة التحرك بعد فترات الجلوس الطويلة، وشرب الماء في توقيتات منتظمة،بالإضافة لعرض جميع إشعارات التطبيقات المستخدمة على الهواتف الذكية ورؤية محتوى رسائل الهاتف على الساعة مباشرة. ويأتي الباند بسعر 499 جنيه مصري.

realme Buds Air NEO نقلة نوعية فى صناعة السماعات اللاسلكية

كما شهدت الاحتفالية أيضا إطلاق أحدث إصداراتrealme من السماعات اللاسلكية الذكية وهي realme Buds Air NEO الجديدة كليا، ضمن منتجات (TWS)والتي استحوذتrealme علي حصة سوقية منها بلغت نحو 38٪، في الربع الأول من عام 2020 على مستوى العالم.

وتأتي realme Buds Air NEO بمعالج R1 Headphone Chips مع إصدار Bluetooth 5.0، الذي يتيح اتصالا أكثر استقرارًا بين السماعة والهاتف، حتى مسافة 10 أمتار، وبطارية تدوم حتى 17 ساعة، يتم شحنها لاسلكيا، بالإضافة لخاصية Dynamic Bass Boost التي تجعل من الصوت أكثر وضوحا ونقاء، بالإضافة لنظام الـDBB الذي خضع لجولات اختباريه لآلاف المرات بواسطة خبراء الصوتيات بشركة realme لإضافة المزيد من الديناميكية والأبعاد الصوتية المجسمة التي تجعل من الاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة الأفلام تجربة أكثر واقعيه ، وتأتي الBuds air NEO بسعر 1,099 جنيه مصري