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فن

حبيبي يا أعز الناس.. إنجي المقدم تحتفل بعيد ميلاد شقيقها

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:53 م
صدى البلد
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محمد نحلة -شروق إبراهيم

أحتفلت الفنانة إنجي المقدم بعيد ميلاد شقيقها ونشرت صورة تجمعهما سويا عبر حسابها على إنستجرام.


وكتبت:"كل سنة و انت طيب يا بطوطى يا اخويا يا حبيبى يا اعز الناس .. يا طيب يا لذيذ ياللى هتوحشنى اوى اوى .. ربنا ما يحرمنا من بعض ابدا ولا من لمتنا ابدا ابدا .. ربنا معاك و يوفقك فى رحلتك الجديدة و ترجعولنا بألف سلامة ".


وكانت قد نشرت الفنانة إنجى المقدم عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " مجموعة صور جديدة من إجازتها الصيفية. 


وكتبت إنجى معلقة على صورها: "ابق وجهك للشمس ولن ترى الظل أبدًا”.


وقدمت إنجي المقدم، على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال الهامة، كان من بينها مسلسل حواديت الشانزليزيه، وولد الغلابة، وليالي أوجيني، وحكايات بنات ج2 وج3، و30 يومًا، لا تطفئ الشمس، وفيلم رأس السنة، وغيرها من الأعمال.


وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل "لعبة النسيان"، والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، وهو من بطولة دينا الشربيني بجانب كل من أحمد داوود والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.
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