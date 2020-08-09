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فن

شاهد.. إنجي المقدم في أحدث ظهور لها وسط أجواء صيفية مُشمسة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:57 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشرت الفنانة إنجى المقدم عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " مجموعة صور جديدة من إجازتها الصيفية. 

وكتبت إنجى معلقة على صورها: "ابق وجهك للشمس ولن ترى الظل أبداً”.

وقدمت إنجي المقدم، على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال الهامة، كان من بينها مسلسل حواديت الشانزليزيه، وولد الغلابة، وليالي أوجيني، وحكايات بنات ج2 وج3، و30 يومًا، لا تطفئ الشمس، وفيلم رأس السنة، وغيرها من الأعمال.

وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل "لعبة النسيان"، والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، وهو من بطولة دينا الشربيني بجانب كل من أحمد داوود والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

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