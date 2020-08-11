محافظ أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عدد من التمركزات الأمنية أمام اللجان الانتخابية بمدينة أسيوط حيث التقى ضباط وجنود تلك الأكمنة والخدمات الأمنية للشد من أزرهم وطالبهم باليقظة الدائمة والتفاني في العمل للحفاظ على الأمن والاستقرار خاصة وأنهم يقدمون كل غالي ونفيس في سبيل حماية الوطن وسلامة أراضيه وطالبهم باليقظة الدائمة خلال يومي عملية الاقتراع.





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وأشاد محافظ أسيوط بجهود رجال الشرطة في ضبط الأوضاع الأمنية والحفاظ على الهدوء والإستقرار بالبلاد والتصدي للخارجين عن القانون بكل حسم مؤكدًا على إننا جميعًا قيادة وجيش وشرطة في خدمة الوطن ... جاء ذلك على هامش تفقده لبعض اللجان الانتخابية بمقرات مدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية ومدرسة طه حنفي المليجي الإعدادية وخديجة يوسف الثانوية بنات بحي شرق أسيوط للاطمئنان على انتظام عمليات التصويت بسهولة ويسر وسط تأمين لكافة اللجان من قوات الشرطة وتواجد أفراد الاطقم الطبية والتمريض باللجان واستخدام بوابات التعقيم يرافقه خلالها أيمن محروس رئيس حي شرق ومحمد بشير رئيس حي غرب ونواب رئيس الحييين.









وناشد محافظ أسيوط جموع المواطنين النزول والمشاركة في الاستحقاق الديمقراطي والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 والتي تستمر اليوم الثلاثاء وغدًا الاربعاء ويتنافس بها 28 مرشحًا من أبناء المحافظة على مقاعد الفردي لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي الذي يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون داعيًا المولى العلي القدير أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم.









يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و677 ألف و955 ناخب سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركز انتخابي يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة مؤكدًا على الانتهاء من تجهيز مقر اللجنة العامة للانتخابات بمدينة أسيوط تحت اشراف قضائي كامل.





كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).



