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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:55 م
محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية أمام لجان الانتخابات
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إيهاب عمر
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عدد من التمركزات الأمنية أمام اللجان الانتخابية بمدينة أسيوط حيث التقى ضباط وجنود تلك الأكمنة والخدمات الأمنية للشد من أزرهم وطالبهم باليقظة الدائمة والتفاني في العمل للحفاظ على الأمن والاستقرار خاصة وأنهم يقدمون كل غالي ونفيس في سبيل حماية الوطن وسلامة أراضيه وطالبهم باليقظة الدائمة خلال يومي عملية الاقتراع. 

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وأشاد محافظ أسيوط بجهود رجال الشرطة في ضبط الأوضاع الأمنية والحفاظ على الهدوء والإستقرار بالبلاد والتصدي للخارجين عن القانون بكل حسم مؤكدًا على إننا جميعًا قيادة وجيش وشرطة في خدمة الوطن ... جاء ذلك على هامش تفقده لبعض اللجان الانتخابية بمقرات مدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية ومدرسة طه حنفي المليجي الإعدادية وخديجة يوسف الثانوية بنات بحي شرق أسيوط للاطمئنان على انتظام عمليات التصويت بسهولة ويسر وسط تأمين لكافة اللجان من قوات الشرطة وتواجد أفراد الاطقم الطبية والتمريض باللجان واستخدام بوابات التعقيم يرافقه خلالها أيمن محروس رئيس حي شرق ومحمد بشير رئيس حي غرب ونواب رئيس الحييين.


وناشد محافظ أسيوط جموع المواطنين النزول والمشاركة في الاستحقاق الديمقراطي والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 والتي تستمر اليوم الثلاثاء وغدًا الاربعاء ويتنافس بها 28 مرشحًا من أبناء المحافظة على مقاعد الفردي لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي الذي يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون داعيًا المولى العلي القدير أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم.  


يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و677 ألف و955 ناخب سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركز انتخابي يضم  636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة مؤكدًا على الانتهاء من تجهيز مقر اللجنة العامة للانتخابات بمدينة أسيوط تحت اشراف قضائي كامل. 

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).

بدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

 

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

 

كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

 

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

 

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.

محافظ أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ
محافظ أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ
محافظ أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ
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