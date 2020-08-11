شبانة يدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

أدلى محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين ورئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضى اليوم الثلاثاء، بصوته الانتخابى فى انتخابات مجلس الشيوخ أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة اللواء محمد هانى مصطفى بالخليفة المأمون بمصر الجديدة .

وأشاد الأمين العام لنقابة الصحفيين بالأجواء الانتخابية ورغبة المواطنين فى التصويت للغرفة التشريعية الثانية، ويعد ذلك بمثابة انعكاس لحرص الدولة على إرساء قواعد الاستقرار والديمقراطية والنهوض بالحياة السياسية .. ممثلة فى وجود غرفة برلمانية ثانية إلى جانب مجلس النواب والذى من شأنه إثراء الحياة النيابية.