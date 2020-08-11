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أخبار البلد

شبانة يدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:52 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أدلى محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين ورئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضى اليوم الثلاثاء، بصوته الانتخابى فى انتخابات مجلس الشيوخ أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة اللواء محمد هانى مصطفى بالخليفة المأمون بمصر الجديدة  .
 
وأشاد الأمين العام لنقابة الصحفيين بالأجواء الانتخابية ورغبة المواطنين فى التصويت للغرفة التشريعية الثانية، ويعد ذلك بمثابة انعكاس لحرص الدولة على إرساء قواعد الاستقرار والديمقراطية والنهوض بالحياة السياسية .. ممثلة فى وجود غرفة برلمانية ثانية إلى جانب مجلس النواب والذى من شأنه إثراء الحياة النيابية.
 
وقال: إنه تم تشكيل لجنة بنقابة الصحفيين تضم عددا من أعضاء مجلس النقابة تكون فى حالة انعقاد دائم لمتابعة التغطية الصحفية للعملية الانتخابية وإجراءات التصويت ولم ترصد اللجنة أية مخالفة حتى الآن والأمور تسير بشكل طيب للغاية مؤكدا أن نقابة الصحفيين تتابع الزملاء الصحفيين الذين يقومون بالتغطية وتأكدت من أن الأمور تسير بشكل طيب للغاية .
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