الليثي وعمر كمال وكاريكا ونجوم الفن الشعبي يشاركون في انتخابات الشيوخ.. صور

شارك عدد كبير من نجوم الغناء الشعبي في انتخابات مجلس الشيوخ بدائره السيده زينب وقاموا بادلاء اصواتهم.

وكان ضمن المشاركين النجم محمود الليثي و عمر كمال وكاريكا وحمو بيكا و سامر المدني وغاندي وابوليله وغيرهم العديد وقاموا العديد من الجمهور بالتقاط الصور السيلفي والتذكاريه معهم .

وكان قد أحيا مطرب المهرجانات حسن شاكوش حفلا أمام مدرسة أبناء المستقبل بـ بولاق الدكرور وذلك لحث الجمهور على المشاركة فى إنتخابات مجلس الشيوخ.





يذكر ان عدد كبير من المواطنين توافد على لجان الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ في الساعات الاخيرة قبل غلق صناديق الاقتراع في مركز العياط بمحافظة الجيزة .