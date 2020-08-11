حسن شاكوش يحيي حفلا ببولاق الدكرور لحث المواطنين على المشاركة بانتخابات الشيوخ.. صور

أحيا مطرب المهرجانات حسن شاكوش حفلا أمام مدرسة أبناء المستقبل بـ بولاق الدكرور وذلك لحث الجمهور على المشاركة فى إنتخابات مجلس الشيوخ.

وكان قد شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش جمهوره بنشر صورة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام تجمعه بابناء أحمد السقا والرحل عامر منيب.





وعلق شاكوش: "حبايبي انبسط كتير إني شوفتكم.. ولاد النجم الكبير أحمد السقا والنجم عامر منيب الله يرحمه".

من ناحية اخري طرح حسن شاكوش مؤخرا أغنية “100 حساب” التي شاركه الغناء فيها الفنان أحمد سعد لأول مرة من كلمات محمود خليفة، وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقي إسلام شيبسي.