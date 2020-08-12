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أخبار البلد

قطر تدعم حزب الله هاشتاج يتصدر تويتر.. ومغردون: أصبحت الداعم الأول للإرهاب والدمار في الوطن العربي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:16 ص
تميم وحسن نصر الله
تميم وحسن نصر الله
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محمد بدران
دشّن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج تحت عنوان  ‎#قطر_تدعم_حزب_الله" بهدف نشر الفوضى والإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في لبنان عن طريق دعمها لحزب الله.

وكانت التعليقات كالتالي:

يدعمون الجماعات الارهابية من خلال جمعيات خيرية ويقولون انها تبرعات غذاء ودواء ومساعدات، لكن تفجير لبنان الأخير فضحهم والوفد الامريكي راح يحقق معاهم بخصوص الموضوع هذا وان شاء الله يفرضون عليهم عقوبات أرواح الناس مو لعبه!‎#قطر_تدعم_حزب_الله.


‏قطر الدولة السخيفة دولة الجهلة حفرت لنفسها حفرة وكل يوم تحفر اكثر وسوف تدفن فيها هل يوجد دولة في العالم توسع الهوة مع أكثر دولة تحتاجها حدود برية وأجواء وكل شي اعتقد ان قطر دفنت نفسها كل ثرثرتها سوف تنسى إلا أن قطر ستبقي في الوحل للابد ‎#قطر_تدعم_حزب_الله.


‏‎#قطر_تدعم_حزب_الله ليس حزب الله نظام قطر يدعم ويحتضن اي جماعات ارهابية وطائفية يُسخر لهم المال من اجل زعزعة الاستقرار بالمنطقة..كل مايفعله هو الهروب من النقص اللي يشعر به ويعلم انهُ مجرد دولة هامشية الوجود ولمجرد إشباع النقص اللي يعاني منه يدفع المال ويهرب من لحقيقة لكن الى متى؟


‏حسب تقرير فوكس نيوز
قطر متورطة في تفجير بيروت بتمويلها سلاح حزب اللات يجب أن تدفع قطر كل التعويضات للبنانيين لأن ‎#قطر_تدعم_حزب_الله الإرهابي.


‏حكام قطر لايخجلون فبعد تدمير لبنان ظهرت قطر وحسن نصرالله يتباكون على لبنان ويقولون اتركونا من التفجير شوفوا الماساة لازم ندعمهم ههههههه والله لم اجل اسخف منهم او احقر منهم لديهم وقاحة غريبة ‎#قطر_تدعم_حزب_الله.


‏الكل اصبح يعلم جيدا مدى ما تفعله الدولة الإرهابية قطر في الدول العربية  وخصوصا في  ‎#لبنان ، تروج لنفسها انها داعم لهم ولكن في الحقيقة هي داعم لحزب الله المدمر الرئيسي للشعب اللبناني الارهاب والدمار ماركة ثابته لقطر ‎#قطر_تدعم_حزب_الله.

‏قطر تدعم الإرهاب والإرهابيين
في كل مكان  وهي فرخ لملالي إيران ذريع قزم إعلامي ومالي لهم . ‎#قطر_تدعم_حزب_الله.

‏‎#قطر_تدعم_حزب_الله، ما فعله تنظيم الحمدين و  قناه الجزيره من تدمير الاوطان وسفك الدماء وتشريد الملايين لن يمر دون حساب  من الله سبحانه وتعالى`بالدنيا قبل  الاخره🤲.

‏‎#قطر_تدعم_حزب_الله
قطر اصبحت الداعم الأول للإرهاب والدمار في الوطن العربي لا تخجل ابدا من ان تجعل من عمل الخير غطاء لدعم الارهاب لذلك تجدها تستخدم جمعيات خيرية لتمول هذي الجماعات الإرهابيه مثل ما مولت حزب الله عن طريق جمهية عيد بن محمد الخيريه.
 

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