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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ زوجة وابن محمود عبدالمغني

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:48 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان محمود عبد المغنى، صورة لزوجته ونجله، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

وعلق عبد المغنى على الصورة، قائلا "أدم الخير" .

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت تعليقاتهم ما بين "ما شاء الله - ربنا يحفظهم - الله يباركلك فيهم ".

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يُذكر أن آخر أعمال النجم محمود عبد المغني مشاركته مع الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى المنقضي بمسلسل سلطانة المعز". 

"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي. 

كما شارك في العمل ومحمود البزاوي، وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وتكليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير. 

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