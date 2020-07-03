الحلو لما تبهدله الأيام.. شاهد.. محمود عبد المغني يلف المحشي

ياعينى على الحلو لما تبهدلة الأيام»، ليداعب جمهوره ومتابعيه، وتنهال عليه التعليقات والإعجابات.





يذكر أن آخر اعمال النجم محمود عبد المغني مشاركته مع الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى المنقضي بمسلسل سلطانة المعز".





"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي.