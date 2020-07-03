الحلو لما تبهدله الأيام.. شاهد.. محمود عبد المغني يلف المحشي

نشر الفنان محمود عبد المغني، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها وهو يقوم بتجهيز المحشي داخل المطبخ.
وعلق محمود عبد المغني، على مقطع الفيديو قائلًا: «ياعينى على الحلو لما تبهدلة الأيام»، ليداعب جمهوره ومتابعيه، وتنهال عليه التعليقات والإعجابات.
يذكر أن آخر اعمال النجم محمود عبد المغني مشاركته مع الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى المنقضي بمسلسل سلطانة المعز".
"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي.
كما شارك في العمل ومحمود البزاوي، وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وتكليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير.