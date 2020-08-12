استصدار تراخيص تشغيل 5 فنادق في محافظات البحر الأحمر ومطروح ودمياط

أصدرت الأمانة الفنية للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية تراخيص تشغيل خمسة فنادق في مدينتي الغردقة ومرسي علم بمحافظة البحر الأحمر، ومنطقة الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، ومدينة رأس البر بمحافظة دمياط.





وأوضح الأستاذ عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية أنه استكمالا لنتائج أعمال واجتماعات الأمانة الفنية للجنة، فقد تم استصدار ٦ موضوعات خاصة بالمنشآت السياحية والفندقية للإدارة العامة للحماية المدنية لعمل معاينات لها للتأكد من استيفائها لاشتراطات الحماية المدنية تمهيدا لاستصدار تراخيص بتشغيلها.





وأضاف أنه تم التنسيق أيضا مع هيئة سلامة الغذاء لإجراء ١٠ معاينات للمنشآت الفندقية والسياحية الجديدة، بالإضافة إلى أعمال التفتيش على المنشآت القائمة لمتابعة تنفيذ لاشتراطات السلامة الصحية.



