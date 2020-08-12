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أخبار البلد

استصدار تراخيص تشغيل 5 فنادق في محافظات البحر الأحمر ومطروح ودمياط

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:48 ص
فندق
فندق
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محمد الاسكندرانى
أصدرت الأمانة الفنية للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية تراخيص تشغيل خمسة فنادق في مدينتي الغردقة ومرسي علم بمحافظة البحر الأحمر، ومنطقة الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، ومدينة رأس البر بمحافظة دمياط.

وأوضح الأستاذ عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية أنه استكمالا لنتائج أعمال واجتماعات الأمانة الفنية للجنة، فقد تم استصدار ٦ موضوعات خاصة بالمنشآت السياحية والفندقية للإدارة العامة للحماية المدنية لعمل معاينات لها للتأكد من استيفائها لاشتراطات الحماية المدنية تمهيدا لاستصدار تراخيص بتشغيلها.

وأضاف أنه تم التنسيق أيضا مع هيئة سلامة الغذاء لإجراء ١٠ معاينات للمنشآت الفندقية والسياحية الجديدة، بالإضافة إلى أعمال التفتيش على المنشآت القائمة لمتابعة تنفيذ لاشتراطات السلامة الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية - لأول مرة - برئاسة وزير السياحة والآثار في فبراير الماضي لبحث ودراسة المشروعات الفندقية والسياحية والعمل على مواجهة المشاكل والعقبات التي تواجهها، بالاضافة الي بحث ودراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على تراخيص تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية، وتجديدها، واتخاذ قرارات بشأنها، وإبلاغ قراراتها لوزارة السياحة والآثار لتتولي إصدار التراخيص أو تجديدها طبقا للضوابط المقررة.
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