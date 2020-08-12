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برلمان

عمر المغاوري يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالشيخ زايد

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:43 م
عمر المغاوري يدلي
عمر المغاوري يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ
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عبد الرحمن سرحان
أدلى  عمر المغاوري عضو حزب مستقبل وطن، صباح اليوم الأربعاء، بصوته في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، باللجنة الانتخابية بمدرسة أبو بكر الصديق بمدينة الشيخ زايد.

وأكد المغاوري، على ضرورة أداء المواطنين الواجب الوطني نحو هذا الاستحقاق الانتخابي، وهي إحدى الواجبات الدستورية التي يجب على كل مواطن أن يؤديها ضمانًا لحياة دستورية قانونية ديمقراطية سليمة للمجتمع المصري، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ المصري له تاريخ عريق وبصمات وضاءة في تاريخنا النيابي، داعيا كل المصريين إلى أداء هذا الواجب الانتخابي لتكتمل الحياة البرلمانية.

ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين فى قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائى كامل بمشاركة 18 ألف قاضى (أساسى واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف.

ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).
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