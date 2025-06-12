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الإشراف العام
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

انطلاق قوافل توزيع لحوم صكوك الأضاحي.. اليوم

لحوم صكوك الأضاحي
لحوم صكوك الأضاحي
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس الموافق 12 يونيو 2025م، عن انطلاق قوافل توزيع لحوم صكوك الأضاحي، حيث يتم اليوم توزيع الدفعة الأولى من اللحوم المُجهزة ضمن المشروع، والتي خضعت لعمليات التشفية والتعبئة والتجميد في المجازر المصرية المعتمدة.

وبدأت الوزارة يوم الثلاثاء الماضي 10 يونيو 2025م تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع صكوك الأضاحي، والتي شملت تجهيز اللحوم وتعبئتها وتجميدها، استعدادًا لنقلها عبر سيارات مبردة ومجهزة خصيصًا لذلك، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين.

وأكدت وزارة الأوقاف أن جميع عمليات تجهيز اللحوم تتم داخل مصر وتحت إشراف بيطري متخصص، مشددة على أنه لا يتم استخدام أي لحوم مستوردة أو مذبوحة خارج البلاد ضمن هذا المشروع.

وأوضحت الوزارة أن مشروع صكوك الأضاحي يُنفذ وفق الضوابط الشرعية للذبح والتوزيع، ويُدار بأعلى درجات الكفاءة وبأقل تكلفة ممكنة، بفضل التعاون مع مؤسسات وطنية عديدة، وهو ما يضمن توجيه كامل قيمة الصك إلى شراء وتوزيع اللحوم، دون تحميل المشروع أية مصاريف إدارية أو إعلانية، تحقيقًا لأقصى فائدة للمستحقين.

وفي السياق ذاته، أطلق بيت الزكاة والصدقات، بإشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حملة توزيع لحوم الأضاحي لعام 1446هـ، مستهدفًا أكثر من مليون من الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة "ارضِ ربك واطعم مستحقًا".

وذكر بيان صادر عن البيت، أن الذبح تم مباشرة بعد أداء صلاة عيد الأضحى، واستمر طوال أيام التشريق، حيث تم ذبح عجول بلدية وخراف برقي من أجود الأنواع، مع الالتزام التام بأحكام الشريعة في عملية الذبح، تمهيدًا لتوزيع 2 كيلوجرام من اللحوم البلدي لكل أسرة ضمن خطة محكمة شملت القرى، النجوع، والمناطق الأشد فقرًا، بما في ذلك المناطق الحدودية.

وزارة الأوقاف اليوم الخميس قوافل توزيع لحوم صكوك الأضاحي

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