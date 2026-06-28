نائبة: عجز المعلمين بالمدارس يتفاقم ويصل إلى 300 ألف

أكدت النائبة أمل عصفور، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب وأمين أمانة الشؤون البرلمانية بحزب الشعب الجمهوري، أن عجز المعلمين في المدارس يتفاقم، موضحة أن العجز ليس 150 ألف معلم فقط، بل قد يصل حاليًا إلى نحو 300 ألف معلم.

وأضافت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال حوارها ببرنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أنه مع خروج عدد من المعلمين إلى سن المعاش، تتسع الفجوة بشكل أكبر، ما يستدعي استمرار الاستعانة بمعلمي الحصة لسد العجز.

ولفتت إلى أنها تطالب بوضع حلول عاجلة لأزمة نقص المعلمين في المدارس، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم تمتلك قاعدة بيانات كبيرة للمعلمين الذين يتم الاستعانة بهم بنظام الحصة.

وأشارت إلى أنها تدعو إلى تعيين الكفاءات من معلمي الحصة، مؤكدة أنها ليست مع تعيين الجميع، لأن هناك بعضهم يتم الاستعانة بهم فقط لسد العجز المؤقت في المدارس.