AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عدد السكان أحد المعايير.. قانون تقسيم الدوائر أمام النواب الأسبوع المقبل

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد
يعرض قانون تقسيم الدوائر لمجلس النواب على البرلمان الاسبوع المقبل حيث سيكون على جدول أعمال المجلس، و من المقرر ان يعرض اولا  على اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء ابو شقة تمهيدا لإعداد تقرير نهائي وعرضه على الجلسة العامة.

و ينتظر النواب والرأي العام والأحزاب والسياسيين إصدار هذا القانون الهام  الذي يحدد ملامح وخريطة البرلمان القادم  ، و خريطة الحياة السياسية بأكملها حيث تحدد الاحزاب على اساس التقسيم اشكال التنسيق الانتخابي و التحالفات السياسية فيما بينهم على مقاعد القوائم و الفردي .

و تم تقسيم الدوائر في القانون الجديد  وفقا لمعايير موضوعية تقوم على  تقسيم الدوائر بطريقة تراعي عدد السكان  من جهة و المساحة الجغرافية بكل محافظة من جهة أخرى .

ووفقا لمشروع  قانون مجلس النواب  يُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد. 

ووفقا للقانون يجوز  لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

 
ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعدًا بالنظام الفردي، و (284) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

و يعد مشروع القانون من التشريعات التي تمثل  استحقاقًا دستوريًا و يتضمن القانون استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور.

كما يتضمن التشريع  استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن كان موقوتًا بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014.

كان  مجلس النواب قد وافق بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠٢٠ على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 نهائيا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وقوفا مقابل رفض 7 أعضاء.

كان رئيس البرلمان د.على عبد العال قد أكد  ان قانون تقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب سيعرض على الجلسات القادمة و سيكون على  جدول اعمال المجلس.
Advertisements

ترشيحاتنا

أضرار الثوم على الكلى والقولون والقلب والكبد

3 صفقات من العيار الثقيل.. لماذا أصبح بيراميدز بعبع الأهلي في الميركاتو الصيفي

الأهلي يحذف صور رمضان صبحي من احتفالية الاستاد

شوبير يكشف عن خطة رمضان صبحي عقب الانضمام لـ بيراميدز ..فيديو

مين أحلى؟.. لطيفة وكارمن سليمان تتألقان بنفس الفستان ..صور

صراخ وبكاء في حفل زفاف.. عروس تبكي من زوجة أبيها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟.. لطيفة وكارمن سليمان تتألقان بنفس الفستان ..صور

بمكياج صاخب.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

أيهما أجمل؟.. لطيفة تتألق فى أحدث جلسة تصوير بثلاثة إطلالات مختلفة.. صور