ناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة: انتخابات الشيوخ واجب شرعي وعرس ديمقراطي









حرص أحد ذوى الاحتياجات الخاصة في محافظة الإسماعيلية ، على الإدلاء بصوته في ثاني أيام الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ.





وقال الناخب، " رغم عدم مقدرتى الحركة، الا أن إعاقتي لم تمنعي عن الإدلاء بصوتي، فلا يمكنني التأخر عم نداء الوطن، فهذا واجب وطنى وشرعى وعرس ديمقراطى"، وعلى جميع المصريين المشاركة واختيار من يمثل مستقبلنا، مشيرًا أن عدم المشاركة تخاذل في حق الوطن.





وكانت محافظة الإسماعيلية، شهدت اقبال ضعيف في الساعات الأولى من ثاني أيام الانتخابات، وبدء في التزايد مع انخفاض درجة الحرارة.









وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أكد على جاهزية كافة اللجان في تصريحات سابقة له، وبلغ عدد المراكز الانتخابية في الإسماعيلية الي 201 مركز، ووصل عدد اللجان الفرعية 229 لجنة، باجمالي عدد ناخبين 897574 ناخب.



ويذكر أن عن عدد الناخبين في كل قسم ومركز، حيث تصدر قسم ثان الكتلة التصويتية، باستيعاب 27 مركز انتخابي 36 لجنة فرعية وبلغ عدد الناخبين 176490 ناخب وناخبة.

وفي قسم أول، بلغت المراكز الانتخابية 7 و7 لجان فرعية و43958 ناخب وناخبة، وفي قسم ثالث 20 مركز انتخابي و22 لجنة فرعية، 95520 ناخب وناخبة، وفي مركز الاسماعيلية، 23 مركز انتخابي و25 لجنة فرعية، 104585 ناخب وناخبة، وفي مركز القنطرة شرق 7 مراكز انتخابية و10 لجان فرعية، 47556 ناخب وناخبة، وفي مركز القنطرة غرب 25 مركز انتخابي، 29 لجنة انتخابية، و98525 ناخب وناخبة.



وفي مركز ابو صوير، 25 مركز انتخابي و28لجنة فرعية، 101715 ناخب وناخبة، وفي مركز فايد 27 مركز انتخابي 37 لجنة فرعية و85267 ناخب وناخبة، وفي مركز التل الكبير 18 مركز انتخابي 21 لجنة فرعية و75588 ناخب وناخبة، وفي مركز القصاصين 12 مركز انتخابي و14 لجنة فرعية و 68370 عدد الناخبين.





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