استاد الأهلي يشهد أول مباراة بحضور أساطير الكرة المصرية

يخوض قدامى لاعبي النادي الأهلي وأساطيره، مباراة استعراضية، على هامش افتتاح استاد الأهلي we السلام، والذي تم الإعلان عنه اليوم، وفقا للمشاريع الاقتصادية العملاقة بين الأهلي وشركة استادات القابضة، صاحبة حقوق إدارة ملعب الأهلي we السلام.









ويتولى محمد يوسف وربيع ياسين، نجما الأهلي السابقان، مهمة القيادة الفنية لكل فريق، بينما يتكون طاقم التحكيم من سمير عثمان ويساعده أيمن دجيش ووائل مصطفى.









ويتكون الفريق الذي يرتدي قميص الأهلي الأسود من "طارق سليمان، وتامر دسوقي، وأحمد بلال، وسيد معوض، وسامي قمصان، وعادل مصطفى، ومحمد فاروق، وأحمد أيوب، وإسحاق أول، وإسلام الشاطر، ومحمود أبو الدهب، وعمرو أنور، وأسامة حسني، وأحمد ثابت".









بينما يتكون الفريق الأحمر من "أحمد فوزي، وأمير عبد الحميد، وشادي محمد، وحمدي أبو راضي، وسمير كمونة، وشريف عبد الفضيل، وأحمد عبد الظاهر، وأحمد صديق، وأحمد السيد، وهاني العجيزي، وعبد الحميد حسن، وخالد عيد، وزكريا حسين، وخالد بيبو".