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أخبار العالم

الطوارئ الصحية.. قانون مغربي جديد لمواجهة كورونا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:16 م
المغرب
المغرب
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محمود نوفل
كشفت الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أن مجلس الوزراء صدق اليوم الاربعاء  على مشروع مرسوم رقم 2.20.572 لتطبيق أحكام المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة ب حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها وذلك لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
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-و نص المرسوم الذي اقترحه وزير الداخلية المغربي بمنح المخالف مهلة للأداء الغرامة نقدا أو تأجيله لفترة لاتتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة إذا تعذر عليه أداءا الغرامة فورا بمكان معاينة المخالفة.

وذكرت الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة المغربية قائلة : ولهذه الغاية، يسلم الضابط أو العون إلى المخالف نسخة  من المحضر حيث يتم تحديد  المصلحة الأمنية أو مركز الدرك الملكي الذي تم في دائرته معاينة المخالفة حسب الحالة، والذي يجب عليه أداء الغرامة به.

وتابعت الصفحة الرسمية : كما أنه في حالة عدم قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون محرر المحضر بالأداء الفوري لهذه الغرامة التصالحية الجزافية، أو عدم الرضا بفترة التأجيل (الذي لا تتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة) يتم  إحالة محضر المخالفة على النيابة العامة المختصة .
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