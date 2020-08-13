مدرب هدرسفيلد السابق: من الممكن عودة رمضان صبحي إلى إنجلترا

أكد مارك هودسون، المدير الفني السابق لنادي هدرسفيلد، أن النجم رمضان صبحي، لاعب الأهلي، بإمكانه العودة إلى إنجلترا بعد أن اكتسب بعض الخبرات، مشيرًا إلى أن الظروف الصعبة لم تساعده في بداية احترافه هناك.





وقال "هودسون"، في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورتس"، "الوقت لم يكن كافيا بالنسبة إلى رمضان صبحي، والظروف كانت صعبة بالنسبة إليه في الدوري الدوري الإنجليزي، وهذه هي الأسباب التي لم تدفعه للتألق مع هدرسفيلد".





وأضاف "إن اللاعبين الصغار لا يندمجون بسرعة، وعندما كان رمضان صبحي محبطا لعدم مشاركته مع الفريق، كان قراره بالعودة للأهلي مرة أخرى".





وتابع هودسون "رمضان اكتسب بعض الخبرات في الدوري المصري، للعودة مرة أخرى إلى إنجلترا، ولا أعتقد أنه يجب عليه اللعب في دوريات أقل ليكتسب الخبرات".





واختتم مدرب هدرسفيلد السابق "لقد اكتسب رمضان الخبرات بالفعل، وينمو بشكل جيد، رمضان كان صغيرا في البداية، ولكن مستواه تطور الآن".