مصطفى بكري: الإعلام مقصر في الدعوة الحقيقية لدور مجلس الشيوخ ..فيديو

النائب مصطفى بكري،

في حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن نسبة التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ في زمن الإخوان

7% فقط

حينما فازوا بـ 70% من المقاعد، معقبا "مجلس الشيوخ يمكن أن يشارك في تعديل مادة أو أكثر؛ في إطار الدستور، أو يناقش ما يحال إليه من مجلس النواب، وأيضا

يناقش ما يحال إليه من رئيس الجمهورية من القوانين المكملة.