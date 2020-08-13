مصطفى بكري: الرئيس منحاز للمرأة ويعلم دورها في المجتمع جيدا.. فيديو

الشعب المصري تمرس على الديمقراطية، متابعا: المرأة موجودة بشكل قوي وفاعل ومغطية المشهد بالانتخابات".



وأضاف خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منحاز للمرأة ويعلم دورها ويريد إدخالها في العملية السياسية والأحزاب والبرلمان، متابعا "مجلس النواب يحتوي 90 نائبة الآن"، مشددا على أن أدائهم وحضورهم كان ممتاز.



وتابع:"نادرا ما تغيب إحداهن، بالرغم من مسؤليتهم إلا أنهم يصرن على الحضور وتقديم مقترحات ومشاريع قوانين، كما يتابعون العديد من الأشياء التي تخص الشعب والمجلس.



وفيما يخص التحالفات داخل مجلس الشيوخ، أوضح أننا نواجه تحديات كبيرة منها تحديات الغرب والجنوب، بالإضافة إلى الشائعات والأكاذيب التي تعمل على بثها الأعلام المضاد للدولة، متابعا: وجود الأحزاب يمكن أحزاب أخرى من الوجود في المجلس، بالإضافة إلى أنه لم يكن هناك اعتراض على وجود أي حزب سياسي.







وشدد على أن مصر أمام عصر جديد عصر يتبنى فيه رئيس الدولة الشباب ويأهلهم للقيادة والتأهل السياسي.

قال النائب مصطفى بكري، إن