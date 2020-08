استفزاز جديد.. قوات إيرانية تستولي على سفينة في المياه الدولية.. فيديو

قالت القيادة الأمريكية الوسطى مساء أمس، الأربعاء، إن قواتا إيرانية تابعة للحرس الثوري الإيراني استولت على سفينة في المياه الدولية.

ونشر حساب القيادة الرسمي على موقع "تويتر" مقطع فيديو يوثق لحظة العملية العسكرية.

وقال الحساب إن القوات الإيرانية كانت مدعومة بسفينتين ومروحية، وقد صعدت على متن سفينة تحمل اسم "ويلا" في المياه الدولية.

ومن المقرر أن يجرى، يوم الجمعة المقبل، تصويت على مسودة في الأمم المتحدة بشأن تخفيف الحظر المفروض على بيع الأسلحة إلى إيران.

وسيخفف الحظر تدريجيًا اعتبارًا من أكتوبر المقبل بموجب أحكام القرار 2231 الذي تبنى الاتفاق النووي في يوليو 2015.

لكن الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على مواد وتكنولوجيا، يمكن استخدامها في تطوير الصواريخ الباليستية، سيستمر حتى العام 2023.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيواصل فرض حظره على إيران بعد رفع الحظر الأول الذي فرضته الأمم المتحدة.

وهددت الولايات المتحدة باستخدام حجة موضع جدل مفادها أنها لا تزال شريكا في الاتفاق، رغم انسحابها منه، وإذا لم يتم تمديد عقوبات الأمم المتحدة، فيمكنها إعادة فرضها بالقوة إذا رأت أن إيران تنتهك شروط الاتفاق.

Today in international waters, Iranian forces, including two ships and an Iranian "Sea King" helicopter, overtook and boarded a ship called the 'Wila.' pic.twitter.com/455UQ5jwHT