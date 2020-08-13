أشرف صبحي يشيد بدور الشباب في الحياة السياسية والمجتمعية ..فيديو

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن اليوم العالمي للشباب يوم سعيد في العالم كله، حيث بدأ اليوم بـ"تويتة" تعبر عن اهتمام القيادة السياسية والرئيس السيسي بالشباب، واتجاه الدولة لتمكينهم وفقًا لرؤية القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الرئيس أكد في أكثر من مناسبة، أنه مع الشباب وسيعمل الكثير من أجلهم.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أنه تمت إقامة فعالية شاركت فيها مع تنسيقية الأمم المتحدة بمصر والعالم بمناسبة اليوم العالمي للشباب، مؤكدا أن للشباب دورا كبيرا في تنظيم انتخابات الغرفة البرلمانية الثانية طالبا منهم المزيد من المشاركة السياسية والمجتمعية.





وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة نفذت أدوار الشباب من خلال رؤية واستراتيجية مصر 2030، مشيرا إلى أن الشاب المصري وجد نفسه يشارك بكلمته في المجتمع حيث تسعى الدولة إلى تنميتها في الفترة المقبلة.





وتابع وزير الشباب والرياضة، أن شباب البرلمان كان لهم تفاعل في العديد من المجالات، معقبا "شباب الشيوخ سيكون لهم دور وهي فرصة كبير لهم من أجل دراسة كل الموضوعات، كما أن رؤيتهم وطاقتهم ستفيد المجتمع".