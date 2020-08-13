الكل يبحث عن مصلحته.. أحمد حسن يعلق على صفقة انضمام رمضان صبحي إلى بيراميدز

علق أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، علي صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز.





وقال عبر برنامجه ملعب الصقر، المذاع على راديو مصر: "مسألة الانتماء تخص الجمهور فقط، أما اللاعب فكرة القدم بالنسبة له "مهنة" والكل يبحث عن مصلحته الشخصية، حسب وجهة نظره".





وأضاف: "الأهلي بذل مجهودا كبيرا لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، وقدم له العرض الأفضل، وعرض عليه 17 مليون جنيه سنويًا، وتخطى علي معلول لاعب الفريق، لكن اللاعب وجد أنه من الأفضل الرحيل لنادي آخر".





وواصل أحمد حسن: "رمضان صبحي سيربح ماديا، والأهلي حصل على موافقة هيدرسفيلد بعد العرض الأخير، وبيراميدز دخل بقوة في مفاوضات معه، وقدم عرضا عن طريق ممدوح عيد المدير التنفيذي، مع هيدرسفيلد تاون، ولكن كانت الاتصالات شفوية، واحتكم مسئولو النادي الانجليزي لرغبة رمضان صبحي، الذي أعلن في النهاية انه يريد اللعب لبيراميدز".





وأكمل:" بيراميدز سيتعاقد مع رمضان مقابل مبلغ كبير من هيدرسفيلد قد يصل إلى 4 ملايين جنيه إسترليني".





وزاد:" الأهلي لن يقف على أي لاعب، الفريق كان يضم عناصر كبيرة ومميزة، رمضان لاعب هام وقد يؤثر لبعض الوقت، لكن النادي سوف يستمر في حصد البطولات والألقاب".





وأردف:" لابد أن يفهم الناس معني الاحتراف، الاخلاص فقط في العمل، ولا علاقة بقصف جبهة المنافسين بالانتماء، السوشيال ميديا صنع أبطال من ورق".





واستطرد:" يجب أن يقوم مسئولو الأهلي بتغيير فكره نحو تجديد اللاعبين، والاعتماد على اسم النادي لن يُجدي، والعروض المالية هي من تحسم الصفقات".