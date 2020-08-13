AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الشيخ محمد بن زايد يكشف شروط بلاده لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:15 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
أعلن الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

وكتب الشيخ محمد بن زايد على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في تغريدة على حسابه بموقع تويتر توصل الجانبين الإماراتي والإسرائيلي إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين، واصفا الاتفاق بأنه تاريخي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الاتفاق جاء في مقابل عدم فرض إسرائيل سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإمارات توضح حقيقة التعاون مع إسرائيل بشأن فيروس كورونا

بوساطة أمريكية.. اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات

ترشيحاتنا

10 حالات كورونا فقط .. إقامة مباراة المصري والإسماعيلي في موعدها غدا الجمعة

الموت يفجع الفنانة فيدرا

إسرائيل توقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة

منى زكي تقلد ياسمين عبد العزيز

بسبب الإساءة للنبي.. هاشتاج "إلا رسول الله" يتصدر تويتر.. صور

مجلة أمريكية: مصر قوة مرعبة في مياه المتوسط يخشاها أردوغان

AdvertisementS

وفاة عصام العريان بأزمة قلبية بعد مشادة مع أحد قيادات الإرهابية داخل السجن

بعد 3 أيام من وفاة حفناوي.. اليوتيوبر خالد جاد يصاب بجلطة ونقله للمستشفى.. صور

الصحة العالمية: نمط انتشار وباء كورونا في قارة إفريقيا كان مختلفا

مصادر تكشف تفاصيل وفاة عصام العريان: مشادة مع أحد قيادات الإرهابية داخل محبسه

إسكان النواب لـ صدى البلد: لا تعديل لـ قانون الإيجار القديم.. وصاحب الشقة المخالفة مسؤول عن التصالح في هذه الحالة

وفاة مرشح حزب النور في انتخابات مجلس الشيوخ ببني سويف

كلنا غلط وانتوا صح.. رد قاسي من زوجة أحمد فتحى على مجلس الأهلى

بسبب الإساءة للنبي.. هاشتاج "إلا رسول الله" يتصدر تويتر.. صور

مجلة أمريكية: مصر قوة مرعبة في مياه المتوسط يخشاها أردوغان

زوجة أحمد فتحى تتراجع بعد هجوم جماهير الأهلى: كنت بهزر

شوبير يكشف سر انفعال الخطيب بسبب رمضان صبحى

توفي بـ كورونا.. كواليس الحالة الصحية لأسرة مرشح حزب النور واللحظات الأخيرة قبل وفاته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرد مسافرة وطفلها المصاب بالتوحد من طائرة بسبب خلاف حول الكمامة.. تفاصيل

هاف ستومك وقصير.. درة تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير| شاهد

فوائد قشر الرمان.. للبشرة والجسم