في ذكرى ميلاده.. 10 محطات مهمة فى تاريخ أسطورة إنجلترا آلان شيرر

يحتفل اليوم الخميس الأسطورة الإنجليزية آلان شيرر مهاجم نيوكاسل وبلاكبيرن روفرز الإنجليزيين السابق، بعيد ميلاده الـ50، حيث إنه من مواليد 13 أغسطس عام 1970.









يحتفظ آلان شيرر حتى الآن بلقب الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي على مر التاريخ، بعدما استطاع إحراز 260 هدفًا دون أن يقدر على ملاحقته أي أحد.









19 نسخة من الدوري الإنجليزي بمختلف مسمياته شهدت مشاركة شيرار مع ثلاثة أندية مختلفة، فسجل آلان أول مشاركة رسمية له في الدوري بقميص ساوثهامبتون في 26 مارس من عام 1988 أمام البلوز وبعد أسبوعين تقريبًا سجل شيرار أول هاتريك بإسمه في تاريخ الدوري، وأمام مَن؟ العملاق أرسنال.





واستطاع الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، تحطيم الرقم المسجل باسم آلان شيرر وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز دفعة واحدة، بعد حصوله على لقب هداف البريميرليج الإنجليزي في الموسم قبل الماضى بعدما استطاع صلاح إحراز 32 هدفًا، ليحطم الرقم المسجل باسم آلان شيرر تحديدًا صاحب الـ31 في الموسم الواحد في النسخة الجديدة للدوري الإنجليزي.









ويستعرض موقع صدى البلد أبرز 10 محطات في تاريخ أسطورة إنجلترا آلان شيرر احتفالا بعيد ميلاده.





الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي على مر التاريخ بـ260 هدفا









بطل الدوري مع بلاكبيرن 1994/1995





وصيف الدوري مع نيوكاسل 1996/1997





وصيف كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين مع نيوكاسل 1998 و 1999





هداف يورو 1996





هداف الدوري الأوروبي 2004/2005





هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات، 1994/95 و 1995/96 و 1996/97





ثالث أفضل لاعبي العالم 1996





أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 1994/95





من أفضل 100 لاعب في التاريخ بالنسبة للفيفا