AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

في ذكرى ميلاده.. 10 محطات مهمة فى تاريخ أسطورة إنجلترا آلان شيرر

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:53 م
آلان شيرر
آلان شيرر
Advertisements
محمد رشاد
يحتفل اليوم الخميس الأسطورة الإنجليزية آلان شيرر مهاجم نيوكاسل وبلاكبيرن روفرز الإنجليزيين السابق، بعيد ميلاده الـ50، حيث إنه من مواليد 13 أغسطس عام 1970.


يحتفظ آلان شيرر حتى الآن بلقب الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي على مر التاريخ، بعدما استطاع إحراز 260 هدفًا دون أن يقدر على ملاحقته أي أحد.


19 نسخة من الدوري الإنجليزي بمختلف مسمياته شهدت مشاركة شيرار مع ثلاثة أندية مختلفة، فسجل آلان أول مشاركة رسمية له في الدوري بقميص ساوثهامبتون في 26 مارس من عام 1988 أمام البلوز وبعد أسبوعين تقريبًا سجل شيرار أول هاتريك بإسمه في تاريخ الدوري، وأمام مَن؟ العملاق أرسنال.

واستطاع الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، تحطيم الرقم المسجل باسم آلان شيرر وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز دفعة واحدة، بعد حصوله على لقب هداف البريميرليج الإنجليزي في الموسم قبل الماضى بعدما استطاع صلاح إحراز 32 هدفًا، ليحطم الرقم المسجل باسم آلان شيرر تحديدًا صاحب الـ31 في الموسم الواحد في النسخة الجديدة للدوري الإنجليزي.


ويستعرض موقع صدى البلد  أبرز 10 محطات في تاريخ أسطورة إنجلترا آلان شيرر احتفالا بعيد ميلاده.

 
الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي على مر التاريخ بـ260 هدفا


بطل الدوري مع بلاكبيرن 1994/1995

وصيف الدوري مع نيوكاسل 1996/1997

وصيف كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين مع نيوكاسل 1998 و 1999

هداف يورو 1996

هداف الدوري الأوروبي 2004/2005

هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات، 1994/95 و 1995/96 و 1996/97

ثالث أفضل لاعبي العالم 1996

أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 1994/95

من أفضل 100 لاعب في التاريخ بالنسبة للفيفا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسداسية نظيفة.. ليفربول يهزم بلاكبيرن روفرز استعدادًا لمواجهة إيفرتون

محمد صلاح على أعتاب إنجاز فريد بـ الدوري الإنجليزي

يتصدر الترتيب.. جيمي فاردي يهدد حلم محمد صلاح بالتتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي

صحيفة إسبانية عن محمد صلاح: كاتب التاريخ فى الأراضي الإنجليزية

رسميا.. فاردي هدافا للدوري الإنجليزي ورقم قياسي باسمه

ترشيحاتنا

في أقل من شهر.. 611 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء وتحصيل 2٫2 مليار جنيه

حكم الشرع في تأخير المرأة الاغتسال من الجنابة

غلق جزئي لنفق النهضة 5 ساعات لمدة 3 أيام للصيانة

الذهب يتأرجح .. ارتفاع المعدن الأصفر 8 جنيهات

موضحة سبب التأخير.. رضوى الشربيني تعتذر للجمهور على الهواء.. فيديو

متحف الشمع بانتظارك.. شادي محمد يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

AdvertisementS

باع الوهم لـ الأهلي.. مفاجأة في توقيع رمضان صبحي لـ بيراميدز

نجل أسطورة الأهلي: خايف أنام وأصحى ألاقي "أمي" وقعت لـ بيراميدز.. فيديو

فايلر يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

سعر صفقة رمضان صبحي خيالي.. مجاهد: المال يكسب.. ونجم الزمالك: مبالغ فيه

متحف الشمع بانتظارك.. شادي محمد يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

وليد صلاح الدين: الأهلي لا يقف على لاعب.. الخطيب وأبو تريكة الدليل

متابعة تتهم شريف إكرامي بتحريض رمضان صبحي على ترك الأهلى.. ورد قاسي من اللاعب

أحمد حسن عن توقيع رمضان صبحي لـ بيراميدز: "بص تحت رجليه"

مختار مختار : الأهلي لن يقف على رمضان صبحي ..والابيض لن ينافس على لقب الدوري .. وأرفض تدريب الزمالك.. وكلام مصطفى يونس عن المجاملات خطأ (حوار)

خالد علي المنسق العام لـ صن داونز: الفوز على الأهلي بخماسية أصعب لحظة عشتها.. نرحب بضم لاعبين من الدوري المصري.. وهذه نصيحتي لـ رمضان صبحي.. حوار

الأمور تغيرت مع الوقت.. هل عاد الود المفقود بين رئيس الأهلي وشادي محمد

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة تحطيم سيارة مركونة بـ فأس في غياب مالكتها.. والسبب إنساني

نشرة المرأة والصحة.. أسباب إصابة اليوتيوبر خالد جاد بـ جلطة.. علاج قديم ومثير للجدل قد يعالج كورونا

سيدة صينية تصاب بعدوى كورونا مرتين خلال 6 أشهر