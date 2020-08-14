ينتهى حجزها الخميس.. اعرف تفاصيل شقق الإسكان المتوسط ومشروع دار مصر المتاحة للحجز بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه

كيفية الحصول على شقة بمشروع دار مصر

تعرف على تفاصيل سداد أقساط شقق دار مصر من وزارة الإسكان

كراسة شروط شقق الإسكان المتوسط ودار مصر

الأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه وتصل إلى 1.67 مليون جنيه

فائدة 8% على التمويل لمدة 20 سنة

الشقق المتوفرة ضمن 3 مشروعات "دار مصر وسكن مصر وجنة"













تستمر وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ، فى إتاحة حجز 2271 شقة ضمن 3 مشروعات متنوعة لإسكان متوسطي الدخل هى "جنة ، و دار مصر وسكن مصر" لشقق بمساحات من 100 إلى 150 متر فى 9 محافظات بالتقسيط على 20 سنة، حتى يوم الخميس المقبل 30 أغسطس.





الوحدات التى توجد بها المحافظات هى: "القاهرة - الجيزة – القليوبية – المنوفية - الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا".





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وأوضحت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه يتم طرح أول إعلانات بيع الوحدات السكنية، بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل، بعدد من المدن الجديدة بمساحات تتراوح بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب، وبأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.



